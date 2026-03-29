فرنسا تمنع هجومًا على بنك أمريكي في قلب باريس

أحبطت الشرطة الفرنسية فجر السبت محاولة تنفيذ هجوم مسلح في العاصمة باريس، بعد توقيف رجل كان يحاول تفجير عبوة ناسفة بدائية أمام فرع تابع لـ"بنك أوف أمريكا" في الدائرة الثامنة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لو باريزيان"، جرى توقيف المشتبه به عند الساعة 3:25 فجرًا في شارع "لا بواسيه"، أثناء محاولته إشعال العبوة باستخدام ولاعة، حيث كان عناصر الشرطة متواجدين في المكان ضمن مهمة تأمين للموقع.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن العبوة كانت تتكون من حاوية شفافة بسعة خمسة لترات تحتوي على سائل لم يُحدد بعد، إضافة إلى مادة متفجرة تزن نحو 650 غرامًا. كما تبين أن المشتبه به لم يكن بمفرده، إذ كان برفقته شخص آخر تمكن من الفرار من المكان.

وخلال استجوابه، قال الموقوف إنه تلقى عرضًا عبر تطبيق "سناب شات" لتنفيذ الهجوم مقابل 600 يورو، مشيرًا إلى أن شخصًا آخر تولى نقله إلى موقع الحادث.

ويأتي إحباط هذه المحاولة في ظل حالة تأهب أمني مرتفعة في فرنسا، مع تصاعد المخاوف من امتداد تداعيات التوترات الإقليمية إلى الداخل الأوروبي. وكانت السلطات قد عززت في الفترة الأخيرة الإجراءات الأمنية حول مواقع أمريكية وشخصيات عامة، إضافة إلى تشديد الحماية على الجالية اليهودية.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الفرنسي بسرعة تدخل قوات الأمن، مؤكدًا أن العملية نجحت في إحباط هجوم كان من الممكن أن يتسبب بخسائر كبيرة.