ترفعت ألمانيا مستوى تأهبها الأمني إلى "مستوى تهديد مرتفع" بعد أن كان في السابق عند "مستوى تهديد عام" استناداً إلى تقارير ومعلومات استخباراتية متزايدة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم زونتاج"، أن "هذا يعني أنه يجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات".

وأكد على أنه "يمكن تمييز خطط الهجمات على بلدنا بوضوح". وأشار إلى المخاطر التي تهدد البنية التحتية الألمانية والأفراد والمؤسسات. ولم ترد وزارة الداخلية بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الأألمانية قد اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد في ولاية بافاريا بجنوب البلاد.