أجلت الولايات المتحدة أمس الاثنين طائرات عسكرية، من بينها طائرات للتزود بالوقود جوًا تابعة للقوات الجوية الأمريكية، من قاعدة سلاح الجو الملكي ميلدنهال (RAF Mildenhall) في بريطانيا، إثر إنذار أمني يتعلق بتهديد من جانب إيران، بحسب ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وفقًا لبيانات تتبّع الرحلات الجوية ومصادر مطّلعة على التفاصيل، وُجّهت طائرتا تزويد بالوقود إلى ألمانيا منذ ساعات الصباح، وفي وقت لاحق من اليوم نُقلت طائرات تزويد بالوقود إضافية إلى قواعد ثانوية في أنحاء أوروبا.

وفي هذا السياق، عندما سُئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تهديدات إيرانية تستهدف أفرادًا أمريكيين في المنطقة، حذّر منها مدير الاستخبارات الوطنية، قال: «تعاملنا مع ذلك بإبعاد الناس عن مركز التهديد»، وأضاف أن هناك قلقًا مستمرًا بشأن أنشطة الحوثيين في السعودية، لأن «الأمر قد يتصاعد في أي لحظة».

هذه هي المرة الثانية خلال نحو شهر التي يضطر فيها الجيش الأمريكي إلى سحب طائرات استراتيجية من أراضي المملكة المتحدة بسبب نشاط عدائي يُنسب إلى طهران. ففي مطلع أكتوبر، أجلى البنتاغون جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي (RAF Fairford) وأعادها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة، عقب إحباط مخطط لخلية يُشتبه في أن إيران تدعمها لاستهداف طيارين أمريكيين باستخدام طائرات مسيّرة.

أدت تلك الحادثة إلى اعتقال ستة مشتبه بهم، وبحسب رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، فقد أظهرت «مؤشرات قوية» على تورط إيران المباشر في الهجوم على المنشأة العسكرية.