السويد تُرسل طائرات مقاتلة بعد تحليق طائرات روسية بالقرب من مجالها الجوي

أعلنت السويد أنها حشدت على وجه السرعة عدداً من الطائرات المقاتلة، اليوم السبت، بعد رصد طائرات روسية تحلق بالقرب من مجالها الجوي فوق بحر البلطيق. وأكد الجيش السويدي أنه لم يتم رصد أي انتهاك للمجال الجوي الوطني. كما تم حشد طائرات تابعة لحلف الناتو كجزء من إجراءات المراقبة الرامية إلى ضمان أمن المجال الجوي للحلف.

ووفقاً للقوات المسلحة السويدية، وقع حادثان منفصلان يوم الجمعة، أحدهما في جنوب بحر البلطيق والآخر في شماله. واستجابةً لهذه التحركات، تم نشر زوجين من طائرات JAS 39 Gripen المقاتلة لتحديد الطائرات الروسية ومراقبتها.وفي بيان لها، نددت نائبة الأدميرال إيفا سكوج هاسلوم بهذه المناورات ووصفتها بالمقلقة. وقالت: "إن التصرفات الروسية خطيرة وتشكل نمطاً متكرراً من السلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا".

تُجسّد هذه الحوادث الأخيرة التوترات المستمرة في بحر البلطيق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقد أصبحت هذه المنطقة إحدى أبرز نقاط الخلاف بين موسكو والدول الأوروبية المطلة على البحر، لا سيما منذ انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس/آذار 2024. وقد عززت ستوكهولم بشكل ملحوظ قدراتها في مجال المراقبة والدفاع منذ انضمامها إلى الحلف. وتزايدت عمليات اعتراض الطائرات الروسية بالقرب من حدود الدول الأعضاء في الناتو في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الإقليمي.