تزايدت المخاوف في الغرب من التصعيد مع روسيا: صحيفة "الصن" البريطانية أفادت اليوم (الخميس) نقلاً عن مصادر أمريكية، أن الرئيس الروسي بوتين يخطط لاستهداف مواقع سياحية شهيرة في أوروبا بواسطة طائرات مسيرة. ووفقاً للتقرير، حذر رئيس الـCIA بوتين في الشهر الماضي من هجوم على دول الناتو.

وفقًا للتقرير، حذرت أجهزة المخابرات الأمريكية من بوتين بأنه قد يشن هجمات بطائرات مسيرة على إسبانيا، فرنسا أو إيطاليا من أسطوله الخفي. كما هو الحال في بريطانيا، جميع هذه الدول الثلاث هي حليفة لأوكرانيا وقدمت مساعدات عسكرية لمحاربة الهجوم غير القانوني الذي شنه بوتين.

مصدر مرتبط بالدفاع في ليتوانيا العضوة في الناتو قال لصحيفة "ذا صن": "سيستخدمون طائرات مسيرة تُطلَق من البحر وتُخفى في حاويات شحن."

التحذير الأمريكي يأتي في أعقاب سلسلة من حوادث استثنائية تم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة، من بينها توغلات متكررة لطائرات بدون طيار إلى المجال الجوي لرومانيا وبولندا، والتي أدت أيضًا إلى اعتراضات مراقبة من قبل طائرات الناتو.

قادة في أوروبا يعبرون عن قلق عميق من النهج العدواني الذي يقوده الكرملين. مصادر في الغرب تقدر أن بوتين يحاول ردع دول الناتو عن الاستمرار في المساعدة العسكرية لأوكرانيا، من خلال خلق ضغط وعدم استقرار في دول الحدود. قطاعات أمنية تحذر من أن تجاهل هذه التحركات قد يدفع موسكو إلى تصعيد نشاطها.

بالموازاة، تشير تقارير مختلفة إلى اتصالات هادئة وجهود دبلوماسية تُجرى مع موسكو في محاولة لمنع تدهور يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو. صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، مؤخرًا أن "روسيا أصبحت غير مسؤولة فيما يتعلق بالمجال الجوي لدول الحلف"، وأكد أن الدول الأعضاء مستعدة للدفاع عن أي أرض ضد أي تهديد.