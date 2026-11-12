في خطوة تنذر بمزيد من التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الخميس، قراره منع زعيم حزب اليسار الراديكالي الفرنسي «فرنسا الأبية» والمرشح للرئاسة جان لوك ميلانشون من دخول إسرائيل، إلى جانب منع دخول ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار جاء «على خلفية السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل والتصريحات الفاضحة الصادرة عن قادة الحزب».

وأوضح البيان أن الخطوة تستند إلى ما وصفه بالمواقف المتطرفة للحزب تجاه إسرائيل، بما في ذلك تصريحات ميلانشون وبانو، رئيسة الكتلة البرلمانية في البرلمان الفرنسي، التي اتهمت الوزارة قادة الحزب بترويج «افتراءات دموية» ضد إسرائيل. كما أشار إلى دعوة ميلانشون لإرسال سفن فرنسية لمرافقة أساطيل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية: «سترد إسرائيل بحزم على كل من يمس بها، ولن تسمح بدخول جهات تعمل ضدها وضد مواطنيها وتحرض عليهم».

القرار الإسرائيلي يأتي بعد منع يوسي دغان من دخول فرنسا

ويأتي القرار بعد يوم واحد من حادثة وقعت في مطار باريس، حيث منعت سلطات الهجرة الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات السامرة، يوسي دغان، من دخول البلاد، رغم وصوله للمشاركة في سلسلة لقاءات رسمية مع مسؤولين منتخبين.

وخضع دغان، خلال إجراءات فحص جوازات السفر، لاستجواب مطوّل، عرض خلاله ضابط الهجرة وثائق قال إنها تبرر رفض دخوله بسبب منصبه، ودوره في بناء 35 مستوطنة في السامرة، ونشاطه الرامي إلى تعزيز العودة إلى غوش قطيف.

إقرأ المزيد فرنسا تمنع يوسي داغان، رئيس مجلس المستوطنات "شومرون"، من دخول أراضيها | عميحاي شتاين

ووصف مصدر سياسي إسرائيلي، في حديث لموقع i24NEWS، قرار منع ميلانشون وبانو من دخول إسرائيل بأنه يأتي رداً على الخطوة الفرنسية بحق دغان.

وعلّق دغان على قرار منعه من دخول فرنسا قائلاً: «أنا فخور بأنني يهودي وصهيوني، وبأنني أبني الوطن التاريخي للشعب اليهودي. أنا فخور بوجودي في الجانب الصحيح من التاريخ».