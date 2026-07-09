أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء الجدل حول مستقبل غرينلاند، بعدما جدد خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة دعوته إلى انتقال الجزيرة إلى السيادة الأميركية، معتبراً أنها تمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة في ظل تصاعد المنافسة مع روسيا والصين في القطب الشمالي.

وتأتي تصريحات ترامب لتعيد إلى الواجهة الخلاف الذي بدأ خلال ولايته الأولى، حين طرح فكرة شراء غرينلاند، قبل أن تتجدد القضية مجدداً مع عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تتزايد فيه أهمية المنطقة القطبية على المستويين العسكري والاقتصادي.

كوبنهاغن: السيادة ليست محل تفاوض

وردت الحكومة الدنماركية سريعاً على تصريحات ترامب، مؤكدة أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، وأن مستقبل الجزيرة يقرره سكانها وحدهم.

وشددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدركسن على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها حلف الناتو، مؤكدة أن الجزيرة "ليست للبيع"، في رسالة تعكس رفض كوبنهاغن لأي نقاش حول نقل السيادة على الإقليم.

استثمارات دفاعية لم تغيّر الموقف الأميركي

تأتي تصريحات ترامب رغم الخطوات التي اتخذتها الدنمارك خلال العامين الأخيرين لتعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي، استجابة لمطالب الولايات المتحدة بزيادة مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الدفاع المشترك.

وأعلنت كوبنهاغن خلال قمة الناتو شراء طائرتي دورية بحرية أميركيتين من طراز P-8A Poseidon، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، إلى جانب استثمارات تجاوزت ستة مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية في غرينلاند، شملت تحديث البنية التحتية العسكرية، وتطوير أنظمة الرادار والمراقبة، وتوسيع القواعد والموانئ العسكرية.

ورغم هذه الإجراءات، واصل ترامب انتقاداته، معتبراً أن الدنمارك لا تقوم بما يكفي لحماية الجزيرة، وأن السيطرة الأميركية عليها تخدم الأمن القومي الأميركي بصورة أفضل.

لماذا تحظى غرينلاند بأهمية متزايدة؟

تنظر واشنطن إلى غرينلاند باعتبارها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في شمال الأطلسي، نظراً لموقعها بين أميركا الشمالية وأوروبا، واحتضانها قاعدة بيتوفيك الجوية التي تشكل جزءاً من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الأميركية.

كما تزداد أهمية الجزيرة مع تسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، الأمر الذي يفتح ممرات بحرية جديدة ويعزز القيمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى امتلاكها احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة والموارد الطبيعية التي تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وترى أوساط غربية أن المنافسة على غرينلاند أصبحت جزءاً من الصراع الجيوسياسي الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ في القطب الشمالي.

غرينلاند بين الاستقلال والضغوط الدولية

في المقابل، يتواصل داخل غرينلاند النقاش حول مستقبل العلاقة مع الدنمارك، حيث تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي واسع، بينما تتصاعد الدعوات المطالبة بالاستقلال الكامل.

إلا أن السلطات المحلية تؤكد باستمرار رفضها تحويل الجزيرة إلى ساحة مساومة بين القوى الكبرى، وتشدد على أن تقرير مستقبلها يجب أن يبقى بيد سكانها، مع الحفاظ على حرية تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع مختلف الشركاء الدوليين.

اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي

يعكس تجدد الخلاف حول غرينلاند اتساع الفجوة في بعض الملفات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، في وقت تضع فيه الولايات المتحدة القطب الشمالي ضمن أولوياتها الأمنية في مواجهة روسيا والصين، بينما تعتبر الدنمارك أن الحفاظ على سيادتها يمثل جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على احترام الحدود والقانون الدولي.

وفي ظل استمرار المنافسة على الموارد والممرات البحرية في المنطقة، تبدو غرينلاند مرشحة للبقاء إحدى أبرز نقاط الاحتكاك الجيوسياسي داخل المعسكر الغربي خلال المرحلة المقبلة.