في تطور جديد يعكس بروز معارضة داخلية لقيادة جبهة البوليساريو، عقدت حركة مناهضة لزعيم الجبهة إبراهيم غالي اجتماعها الأول، أمس الجمعة ، بمخيمات تندوف، حيث وجّه المتحدث باسم الحركة انتقادات حادة إلى إبراهيم غالي، متهماً إياه بالاستئثار بالسلطة واحتكار القرار داخل الجبهة. ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى القوة لإجباره على التنحي، قائلاً: "منذ عشر سنوات، يحتكر رئيس الجمهورية السلطة ويحتجز الصحراويين رهائن".

ودعا المتحدث إلى ترجمة مواقف مؤسسي الحركة إلى خطوات عملية، من خلال منع عقد الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السابع عشر للجبهة، المرتقب تنظيمها خلال الأيام المقبلة، بكل الوسائل، بما فيها استخدام القوة. واعتبر أن الغاية من هذه الاجتماعات، بحسب تقديره، هي تهيئة الظروف لإعادة انتخاب إبراهيم غالي وضمان استمراره على رأس القيادة. وأكد المتحدث على أن "الحركة لا تستهدف التخلي عن المشروع السياسي للجبهة، وإنما تسعى إلى تغيير قيادتها، نريد تغيير قيادة البوليساريو لمواصلة النضال ضد المغرب". وفي سياق انتقاداته، اتهم المتحدث إبراهيم غالي بإصدار تعليمات إلى المقاتلين في المناطق العسكرية تقضي بعدم شن عمليات واسعة النطاق ضد المغرب، مبرراً ذلك، وفق روايته، بالرغبة في تفادي التصعيد العسكري.

يتجاوز ظهور هذه الحركة، وفق المعطيات المعلنة، حدود التعبير عن خلاف سياسي أو تنظيمي داخل جبهة البوليساريو، ليطرح مؤشرات على تصدع محتمل في بنية القيادة، خصوصاً أن الانتقادات لم تعد مقتصرة على أسلوب تدبير الملفات الداخلية، بل امتدت إلى مسألة احتكار السلطة وتحديد الخيارات العسكرية والسياسية للجبهة. وتكتسب هذه المعارضة أهمية إضافية بالنظر إلى توقيت ظهورها، بالتزامن مع التحضيرات للمؤتمر السابع عشر، الذي يفترض أن يشكل محطة لتجديد الهياكل القيادية وتحديد التوجهات المستقبلية. فاعتراض الحركة على الاجتماعات التحضيرية، واتهامها القيادة بالسعي إلى ضمان إعادة انتخاب غالي، يكشفان عن خلاف يتصل بجوهر العملية التنظيمية ومشروعية تجديد القيادة، وليس بمجرد اختلاف في وجهات النظر.

والأكثر إثارة للانتباه هو انتقال الخطاب المعارض من المطالبة بالتغيير السياسي إلى التلويح باستخدام القوة لمنع انعقاد الاجتماعات. وهو تطور، إذا تحول إلى ممارسة ميدانية، قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية تتجاوز الخلاف التنظيمي إلى تهديد التماسك الداخلي للجبهة. كما تكشف الاتهامات المتعلقة بتقييد العمليات العسكرية عن وجود تباين محتمل بشأن طبيعة الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها في مواجهة المغرب، بين اتجاه يدعو إلى ضبط التصعيد واتجاه آخر يبدو أكثر تشدداً في المطالبة بتوسيع العمليات العسكرية.

ومع ذلك، تظل هذه المواقف والاتهامات معبرة عن رواية الحركة ومواقف متحدثها، ولا تتوافر، في المعطيات المنشورة، معلومات مستقلة تؤكد حجم تمثيلها أو مدى قدرتها على التأثير في موازين القوى داخل الجبهة. وعليه، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الحركة لن يكون في حدة خطابها أو سقف تهديداتها، بل في قدرتها على التحول إلى قوة تنظيمية مؤثرة، ومدى نجاحها في فرض تغيير داخل هياكل القيادة. أما المؤتمر السابع عشر، فقد يتحول إلى محطة كاشفة لحقيقة التوازنات الداخلية، وحدود قدرة إبراهيم غالي على الحفاظ على موقعه في مواجهة معارضة باتت تعلن رفضها لاستمراره.