أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) عن فقدان جنديين أميركيين في جنوب غرب المغرب، عقب مشاركتهما في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات ضمن تمرين “الأسد الإفريقي”.

وبحسب البيان، وقع الحادث في 2 مايو قرب منطقة التدريب كاب دراع (Cap Draa) بالقرب من مدينة طانطان، على مقربة من ساحل المحيط الأطلسي. وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية بمشاركة قوات من الولايات المتحدة والمغرب ودول أخرى مشاركة في التمرين.

وأكدت القيادة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابساته أو وضع الجنديين المفقودين.

وتُعد مناورات “الأسد الإفريقي” واحدة من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة السنوية التي تنفذها الولايات المتحدة في القارة الإفريقية، حيث انطلقت منذ عام 2004، وتشمل هذا العام أنشطة في عدة دول من بينها تونس وغانا والسنغال، ومن المقرر أن تختتم في أوائل مايو.