مستشار ترامب لشؤون إفريقيا:"الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء"

قد يعجبك أيضًا -

قبيل أسابيع فقط من تولي الولايات المتحدة صياغة مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن النزاع في الصحراء، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا خرج مسعد بولس، على دعم واشنطن لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقال بولس في تدوينة على منصة "إكس" "أكدت مجدداً على الموقف الواضح للولايات المتحدة: الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصحراء الغربية". وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا "الدور الاستقراري لبعثة المينورسو وسبل تحقيق السلام الإقليمي"، مشيرا إلى استعداده "لمواصلة التنسيق قبل مناقشات مجلس الأمن الوشيكة".

جاءت تصريحات بولس عقب لقاء رسمي مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، في اطار التحركات الدبلوماسية استعدادا لاستحقاق أكتوبر/تشرين الأول الوشيك في مجلس الأمن، وكان بولس قد أجرى في نهاية يوليوز الماضي زيارة إلى الجزائر، التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، حيث تركزت المحادثات على ملف الصحراء.

ومن المرتقب أن يقدم دي ميستورا، خلال الأسابيع الوشيكة، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول آخر تطورات الملف منذ أبريل/ نيسان المنصرم.

وبحسب خبراء هي رسالة طمأنة إلى المغرب بأن التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن لا يزال قائمًا، وأن الدعم الأمريكي لمبادرة الحكم الذاتي ليس موضع مساومة أو مراجعة، كما أنها إشارة إلى الجزائر والبوليساريو بأن الوقت يضيق أمام أي رهانات على تغيير جذري في مواقف القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في المقابل اعتبرت تصريحات بولس بمثابة دعوة ضمنية إلى باقي أعضاء مجلس الأمن، خصوصًا المترددين، للاصطفاف خلف مقاربة تعتبر الحكم الذاتي الخيار الوحيد الواقعي، في ظل انسداد باقي المسارات.