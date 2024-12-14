تقرير: موريتانيا "ضد" حل نزاع الصحراء"أي تسوية بين المغرب والبوليساريو قد تؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة على البلاد"

أبدى الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع معارضة شديدة لأي تقارب محتمل بين المغرب وجبهة البوليساريو في أواخر الثمانينات، بحسب ما كشفت عنه وثائق رفعت عنها وزارة الخارجية الأمريكية السرية، وأظهرت الوثائق قلق الطايع من تأثير هذا التقارب على استقرار موريتانيا ومصالحها، في ظل تحولات إقليمية ودولية هامة في تلك الفترة.

وفقا لما ورد في الوثائق، عبّر رئيس الأركان الموريتاني آنذاك، أحمد ولد منيح، عن مخاوف الطايع من أن أي حل للنزاع قد يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة على بلاده، بما في ذلك تدفق اللاجئين الصحراويين إلى الأراضي الموريتانية.

وتعكس هذه التسريبات الأهمية التي أولاها قادة موريتانيا للنزاع حول إقليم الصحراء، والذي لا يزال يلقي بظلاله على الساحة الإقليمية حتى اليوم.

وقال ولد منيح إن "الطايع كان يرى أن استمرار الوضع الراهن هو الخيار الأفضل لضمان استقرار النظام في موريتانيا"، مشيرا إلى أن "أي تسوية بين المغرب والبوليساريو قد تُضعف المبرر السياسي لحكمه العسكري".

وفي تطور مرتبط، كشفت الوثائق عن إرسال الطايع مبعوثا خاصا إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في سبتمبر/أيلول من عام 1988 لإبلاغه بمخاوفه بشأن مبادرات السلام الأممية، محذرا من تأثيرها على الأمن القومي الموريتاني.