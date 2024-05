الخارجية الفدرالية السويسرية: "لا وجود لتمثيلية رسمية للبوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أو لدى المجلس الفيدرالي"

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية، خلال مذكرة موجهة إلى سفارة المغرب في ببرن، على أن “مكتب جبهة البوليساريو في جنيف لا يتمتع بأي امتياز أو حصانة في سويسرا" وأنه "لا وجود لتمثيلية رسمية لجبهة البوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أو لدى المجلس الفيدرالي (الحكومة السويسرية)".

وأكدت الوزارة أنه "تمت، مجددا، إثارة انتباه ما يسمى بممثل البوليساريو في سويسرا بتجنب استخدام الأسماء والألقاب التي توحي بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتمثيلية رسمية للبوليساريو"، جاء ذلك بعد "المناورات المرتبكة لما يسمى بممثل البوليساريو في سويسرا، الذي زعم بأنه السفير الممثل للبوليساريو في هذا البلد، ولدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف".

وفي السياق جدد الدبلوماسية السويسرية تصريحها بأن "ابي بشراي الموريتاني،ليس ممثلا لجبهة البوليساريوو ولا حصانة ديبلوماسية له" وتابعت"لأن سويسرا لا تعترف بالبوليساريو" وحذرته من أستغلال إسمها للترويج إلى الجبهة على أراضيها.