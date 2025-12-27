ترامب يسخر من الاعتراف … ماذا يعني الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتزم في الوقت الراهن الاعتراف باستقلال إقليم صوماليلاند (أرض الصومال) ، رغم إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بالإقليم، مؤكدًا أن الموضوع “قيد الدراسة” ولن يكون أولوية فورية في محادثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاءت تصريحات ترامب لصحيفة The Post بعد أن أصبحت إسرائيل، يوم الجمعة، أول دولة في العالم تعترف رسميًا باستقلال صوماليلاند عن الصومال، في خطوة وصفت بأنها اختراق دبلوماسي للإقليم غير المعترف به دوليًا منذ إعلانه الانفصال عام 1991.

وكان نتنياهو قد أبلغ رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال اتصال مصوّر، بنيته نقل رسالة إلى ترامب بشأن رغبة صوماليلاند في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، التي أقامت بموجبها عدة دول عربية علاقات رسمية مع إسرائيل.

غير أن ترامب أبدى فتورًا تجاه هذه الطروحات، مشيرًا إلى أن لقاءه المرتقب مع نتنياهو سيركّز أساسًا على ملف غزة، في ظل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي برعاية أميركية، وترؤسه مجلسًا دوليًا معتمدًا من الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وإعادة الإعمار. وقال ترامب بنبرة ساخرة: “هل يعرف أحد فعلاً ما هي صوماليلاند؟”، كما قلّل من أهمية عرض الإقليم استضافة قاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، مكتفيًا بالقول: “ليس أمرًا مهمًا”.

https://x.com/i/web/status/2004616081566998938

ورغم هذا التحفظ، تشير تقارير إلى وجود دعم داخل الكونغرس الأميركي لفكرة الاعتراف بصوماليلاند، حيث يقود النائب الجمهوري سكوت بيري مشروع قانون بعنوان “قانون استقلال جمهورية صوماليلاند”، بمشاركة عدد من النواب الجمهوريين. كما زار قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، الإقليم الشهر الماضي، ما عزز الآمال المحلية بإمكانية فتح قنوات رسمية مع واشنطن.

في السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أكدت فيه دعم المملكة الكامل لسيادة الصومال ووحدته الإقليمية، معربة عن رفضها للاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند. واعتبرت الرياض أن هذه الخطوة تمثل “تشريعًا لإجراءات انفصالية أحادية تنتهك القانون الدولي”، مؤكدة رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تقوض وحدة الصومال، ودعمها للمؤسسات الشرعية في مقديشو.

في المقابل، شهدت عاصمة صوماليلاند هرجيسا مظاهر احتفال واسعة عقب الإعلان الإسرائيلي، حيث خرجت حشود إلى الشوارع والساحات العامة، رافعين علم الإقليم ذي الألوان الأخضر والأبيض والأحمر، في مشاهد عكست ترحيبًا شعبيًا بالاعتراف الدولي الأول من نوعه.

https://x.com/i/web/status/2004612558355902969

وتُعد صوماليلاند، وهي محمية بريطانية سابقة، كيانًا يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويُنظر إليه على أنه أكثر استقرارًا سياسيًا وأمنيًا من الحكومة المركزية في مقديشو، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى اعتراف دولي رسمي، وسط انقسام إقليمي ودولي حول مستقبل وحدة الصومال.