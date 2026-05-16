قامت قوات خاصة أمريكية، بالتعاون مع الجيش النيجيري يوم الجمعة بالقضاء على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أبو بلال المينوكي، وذلك بحسب ما أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. العملية المشتركة استهدفت من وُصف بأنه أحد الأهداف الرئيسية لنشطاء الإرهاب في أفريقيا. هذه ليست العملية الفتاكة الأولى التي يوجّه ترامب تنفيذها ضد عناصر داعش في نيجيريا، دولة كان الرئيس قد اتهم في السابق نشطاء التنظيم فيها باضطهاد المسيحيين.

في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth Social" في ساعات الليل المتأخرة (بتوقيت الساحل الشرقي)، فصل الرئيس ترامب تفاصيل العملية وأثنى على المقاتلين في الميدان. وكتب ترامب في بيانه: "الليلة، بتوجيهي، نفذت قوات أمريكية شجاعة والقوات المسلحة في نيجيريا مهمة مخططة بعناية وبالغة التعقيد بدون أي خلل من أجل إزالة أخطر إرهابي في العالم عن وجه الأرض."

أشار الرئيس إلى أنه شغل منصب نائب قائد تنظيم داعش على المستوى العالمي. وفي حديثه عن تداعيات عملية الاغتيال الدقيقة لهذا القيادي، أضاف ترامب في منشوره أن المنوقي "لن يرهب بعد الآن سكان أفريقيا، ولن يساعد بعد الآن في التخطيط لعمليات هدفها إيذاء الأمريكيين".

سبق أن تعرضت نيجيريا لانتقادات من جانب ترامب، الذي اتهم نشطاء المنظمة باضطهاد المسيحيين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا - وهو ادعاء تنفيه حكومة نيجيريا بشدة. وتأتي العملية الحالية في أعقاب هجوم أمريكي نُفذ في عيد الميلاد الأخير ضد ما وُصف بقواعد إسلامية في شمال غرب نيجيريا، والذي تم تنفيذه استجابةً لاتهامات ترامب.