لماذا يدرس جي دي فانس التراجع عن خوض السباق الرئاسي لعام 2028؟

ذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN)، نقلاً عن نحو اثني عشر من حلفائه ومستشاريه، أن "نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يدرس بجدية عدم المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2028، وذلك في أعقاب الخسائر الفادحة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من تصدّر جي دي فانس لاستطلاعات الرأي المبكرة بين الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إلا أن حلفاءه أنفسهم يقرّون بأن وصوله إلى الترشيح لم يعد أمراً مضموناً.

يقول تيري شيلينغ، رئيس منظمة "مشروع المبادئ الأمريكية" (American Principles Project) ذات التوجهات المحافظة اجتماعياً -وهو أحد داعمي "فانس"- إنه سيتفاجأ إذا لم يترشح نائب الرئيس، مضيفاً: "أعتقد أن المنافسة أصبحت مفتوحة تماماً، ولا يوجد مرشح يبدو كخليفةٍ حتميٍّ".

لم يتخذ فانس قراراً بعد، ولم يحدد موعداً نهائياً لذلك، بينما لا يزال بعض حلفائه يعتقدون أن احتمالية ترشحه أكبر من عدمه. ومع ذلك، وصف مقربون منه لشبكة "سي إن إن" حالة من الحيرة يعيشها نائب الرئيس؛ فهو ممزق بين طموحاته، وقاعدة جماهيرية مؤيدة لتيار "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً" (MAGA) بدأت تشهد انقسامات، ومسؤولياته تجاه عائلته الشابة التي توسعت لتضم أربعة أطفال هذا الصيف. كما يساوره الشك حول ما إذا كان هو الشخص المناسب لقيادة تعافي الحزب.وقال أحد المقربين من فانس لشبكة "سي إن إن": "إنه لا يزال شاباً بما يكفي للعودة لاحقاً إذا كانت الظروف الحالية تجعل النجاح مستحيلاً. ربما لم يحن وقته بعد".

وفي السياق يرى حلفاؤه أن الحرب مع إيران ربما تشكل العقبة الأكبر أمام ترشحه، ويظل السؤال الجوهري بالنسبة له هو: هل يمكن لأي مرشح جمهوري تحقيق الفوز في ظل استمرار هذه الحرب؟

وقد نجح الديمقراطيون في انتزاع سبعة مقاعد جمهورية في مجلس الشيوخ خلال تصويت الثالث من نوفمبر، بما في ذلك المقعد الذي كان يشغله "فانس" سابقاً في ولاية أوهايو. تُظهر استطلاعات الرأي أن جميع الفئات تقريباً التي دعمت ترامب في عام 2024 -بما في ذلك الرجال، والشباب، واللاتينيون، والناخبون البيض من غير الحاصلين على شهادات جامعية- قد تخلوا عنه هذا العام. وتشير تقارير إلى أن ترامب انتقد في أحاديث خاصة منشوراً لفانس حول الحرب مع إيران.

ففي اليوم التالي للتصويت، ألقى فانس باللوم على الحرب في الهزيمة التي مني بها الجمهوريون، وذلك في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بلغ طوله 617 كلمة، حيث كتب: "السبب في خسارتنا هو الحرب". كما دعا إلى إعادة النظر في علاقة أمريكا بإسرائيل.

وقد أُبلغ الرئيس دونالد ترامب بهذا المنشور مسبقاً، ورغم أنه قلل من شأنه علناً، إلا أن مصدرين مطلعين أكدا لشبكة "سي إن إن" (CNN) أنه انتقد فانس في جلسات خاصة، معتبراً أنه أخفق في الدفاع عن قرار خوض الحرب.

وفي تصريح للصحفيين يوم الأحد الماضي، قال ترامب: "لقد كان محقاً، باستثناء أمر واحد"، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على فانس أن يضيف بأنه سيتخذ القرار ذاته مجدداً. وفي يوم الخميس، استبعد ترامب فانس من المفاوضات المتعلقة بإيران -التي كان يتولى قيادتها- وطلب منه التركيز بدلاً من ذلك على قضايا الفساد.

لقد بدأ كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس تيد كروز، وحاكم جورجيا برايان كيمب، في تهيئة أنفسهم لانتخابات عام 2028. ومع ذلك، يرى حلفاء فانس أن وجود عدد كبير من المتنافسين كان يصب في مصلحة ترامب في دورتي 2016 و2024.

ولم يلتزم ترامب حتى الآن بدعم فانس، كما أبلغ مساعديه بأنه يعتزم البقاء بعيداً عن الانتخابات التمهيدية في الوقت الراهن. وعندما سُئل في برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes) عما إذا كان سيقدم دعمه لأحد المرشحين في نهاية المطاف، أجاب قائلاً: "ربما. ليس بالضرورة".