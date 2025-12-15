خططوا لتفجير 5 عبوات في وقت واحد: تم إحباط هجوم ضخم في لوس أنجلوس

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يوم الاثنين عن اعتقال أربعة أشخاص ينتمون إلى منظمة مناهضة للحكومة للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ خمس هجمات في لوس أنجلوس ليلة رأس السنة. كما أُلقي القبض على رجل خامس في نيو أورليانز للاشتباه في تخطيطه لهجوم منفصل مرتبط بالمنظمة نفسها.

المشتبه بهم ينتمون إلى المجموعة المتطرفة "جبهة تحرير جزيرة السلاحف". ووفقًا للشبهات، كانوا يستعدون لاختبار عبوات ناسفة محلية الصنع. المنظمة التي ينتمون إليها تتبنى آراء مناهضة للحكومة والشرطة، وتدعم "تحرير" الجزء الشمالي من القارة من "الإمبراطورية الأمريكية غير الشرعية".