أقدم جاستن فيرفاكس، النجم الصاعد في الحزب الديمقراطي والذي كاد أن يصبح حاكمًا لولاية فرجينيا قبل أن تنهار مسيرته السياسية إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي، على قتل زوجته والانتحار يوم الخميس. وقد أكدت الشرطة المحلية هذا الخبر مساء اليوم، في إعلان صدم العديد من الشخصيات البارزة في السياسة الأمريكية.

وُجد فيرفاكس، البالغ من العمر 47 عامًا، وزوجته الدكتورة سيرينا فيرفاكس، البالغة من العمر 49 عامًا، وقد فارقا الحياة في منزلهما في أنانديل، إحدى ضواحي واشنطن العاصمة، بعد أن اتصل ابنهما برقم الطوارئ 911 بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي (بعد الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القدس).

ووفقًا لتقارير في الولايات المتحدة، كان الزوجان في خضم إجراءات طلاق معقدة خلال السنوات الأخيرة، لكنهما استمرا في العيش في المنزل نفسه مع طفليهما المراهقين. وكان الطفلان في المنزل وقت وقوع الجريمة والانتحار. وتُظهر وثائق المحكمة التي قدمتها سيرينا فيرفاكس أنها انفصلت عن زوجها قبل عامين تقريبًا، وأنها رفعت دعوى طلاق رسمية الصيف الماضي.

في يناير من هذا العام، وصلت الشرطة إلى منزل العائلة بعد أن ادعى الزوج جاستن أن زوجته اعتدت عليه، لكن تبين للشرطة أن السيدة فيرفاكس قامت، خلال إجراءات الطلاق، بتركيب كاميرات مراقبة عديدة في المنزل، وعندما فحصها المحققون، وجدوا أنه لم يقع أي اعتداء من هذا القبيل. مؤخرًا، أمرت المحكمة الزوج جاستن بمغادرة منزلهما المشترك في موعد أقصاه أسبوعين، وهو موعد بات يقترب.

جاستن فيرفاكس، الذي شغل منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا في أوج عطائه، التقى بزوجته سيرينا عندما كانا طالبين جامعيين في جامعة ديوك، وتزوجا عام 2006. كانت سيرينا فيرفاكس تدير عيادة أسنان عائلية، وتصفها صفحتها الشخصية على موقع العيادة بأنها قارئة نهمة تحب السفر وممارسة اليوغا والجري لمسافات طويلة مع كلابها، و"قضاء الوقت مع عائلتها الرائعة".

كانت سيرينا تدير عيادة أسنان عائلية، وتصفها صفحتها الشخصية على موقع العيادة بأنها قارئة نهمة تحب السفر وممارسة اليوغا والجري لمسافات طويلة مع كلابها و"قضاء الوقت مع عائلتها الرائعة".

في عام 2019، بدا لفترة وجيزة أن جاستن فيرفاكس في طريقه ليصبح ثاني حاكم أسود في تاريخ ولاية فرجينيا، بعد تورط الحاكم الديمقراطي رالف نورثام في فضيحة تتعلق بصورة عنصرية في كتاب تخرجه من كلية الطب، وهي فضيحة أدت إلى مطالبات باستقالته. لو استقال نورثام، لكان فيرفاكس قد أصبح حاكمًا تلقائيًا.

لكن فجأة ظهرت امرأتان تتهمان فيرفاكس بالاعتداء الجنسي قبل سنوات: زعمت مساعدة المرشح الديمقراطي السابق لمنصب نائب الرئيس جون إدواردز أن فيرفاكس اعتدى عليها جنسيًا خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 2004؛ وبعد يومين، اتهمته امرأة أخرى بالاغتصاب عام 2000، عندما كانا طالبين جامعيين. نفى فيرفاكس هذه الادعاءات بشدة، واصفًا إياها بأنها جزء من حملة تشويه. وقال إن العلاقات الجنسية كانت بالتراضي، ورفض دعوات الاستقالة. ولم توجه إليه أي تهمة.

حاول فيرفاكس لاحقًا الترشح لمنصب الحاكم عام 2021، لكن الديمقراطيين في فرجينيا تجاهلوه إلى حد كبير وهُزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. دفعت مزاعم الاعتداء الجنسي فيرفاكس إلى الاستقالة من منصبه كشريك في شركة محاماة مرموقة، وتُظهر وثائق المحكمة أنه عانى من ضائقة مالية نتيجة لذلك. وقد فرضت مصلحة الضرائب الأمريكية حجزًا على حساب الزوجين بسبب ضرائب غير مدفوعة تزيد عن 91 ألف دولار، على الرغم من تسوية الأمر في عام 2021. وفي السابق، أثناء ترشحه لمنصب المدعي العام، أشاد فيرفاكس بزوجته لدعمها له، وقال إنه ترك وظيفته للترشح للمنصب بدعم منها. وقال حينها: "إنها الركيزة التي بنينا عليها هذه الأسرة وهذه الحملة".

وقد صدمت قضية القتل والانتحار شخصيات بارزة في السياسة الأمريكية الليلة. وقال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر وتيم كين، في بيان مشترك: "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة سيرينا وجاستن فيرفاكس، وخاصة طفليهما، ونحن نحاول استيعاب هذا النبأ الصادم والمفجع".