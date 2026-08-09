استنفار أمني حول نادي ترامب.. مقاتلات أميركية تتدخل بسبب مسيّرات

تم إرسال طائرات مقاتلة من قيادة الدفاع الجوي لشمال أمريكا مساء اليوم (الأحد) إثر اختراق طائرتين مسيّرتين بدون طيار للمجال الجوي المغلق فوق بادمينستر، نيوجيرسي.

في المكان يوجد نادي الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يصل إليه اليوم.

فقط في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات في مقاطعة لوس أنجلوس أن شخصاً مسلحاً بمسدس تم اعتقاله بعد أن شوهد يلتقط صوراً وفيديوهات ويراقب أنشطة تخطيط الأمن في مجمع نادي ترامب الوطني للغولف في رانشو بالوس فيرديس.

وقع الاعتقال قبل يوم من الإعلان عن أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يزور المكان هذا الأسبوع من أجل عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية. وتم التعرف على المشتبه به باسم جينين جون تايلي، البالغ من العمر 38 عامًا من داوني، كاليفورنيا. وذكر مكتب شريف مقاطعة لوس أنجلوس أن عملاء فدراليين بملابس مدنية تعرفوا عليه كشخصية مشبوهة واستدعوا نواب الشريف إلى المكان.

أثناء اعتقال تايلي، عثر الضباط في جيب بنطاله على مخزن يحتوي على 16 رصاصة وذخيرة، وفي سيارته تم العثور على مسدس محشو برصاصة في بيت النار ومخزن إضافي محشو أيضاً. يوم الاثنين، داهم المحققون منزل المشتبه به، ووجدوا أسلحة نارية إضافية، ذخيرة، سترة واقية، جهازي لاسلكي وعدداً من الدفاتر التي تحتوي على عبارات مقلقة.

قدم مكتب المدعي الفيدرالي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا ضده شكوى جنائية فيدرالية لحيازته بندقية ذات ماسورة قصيرة غير مسجلة، وهي جريمة تحمل عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 10 سنوات. تايلي محتجز حالياً بكفالة قدرها 250,000 دولار، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 26 أغسطس. التحقيق لا يزال جارياً بالتعاون مع قوة المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية، لكن السلطات أشارت إلى أنها لم تحدد أي تهديد موثوق به للمجتمعات.

قال نائب المدعي الفيدرالي الأول، بيل عיסايلي، في بيان: "بينما نحقق في دوافع هذا الشخص، نحن نشكر على أنه تم اعتقاله قبل زيارة الرئيس. تدخلت قوات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية مبكرًا ومنعت ما كان يمكن أن يكون وضعًا خطيرًا من الحدوث. التحقيق في هذا الأمر مستمر".