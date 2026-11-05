دخل انتصاره التاريخ الأمريكي، وأثار أيضًا ضجة كبيرة في القاهرة. فبفوزه على الجمهوري مايك روجرز في ولاية ميشيغان، أصبح الديمقراطي عبد السيد، ذو الأصول المصرية، أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. وفيما أشادت شخصيات مصرية عدة بنجاحه، أثار فوزه أيضًا موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام المصرية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية.

في مصر، أبدى الإعلامي أحمد موسى ردّ فعل حادًا على انتخابه. وكتب على منصة إكس: "لا تربطه بمصر سوى صلة والديه بها"، معتبرًا أن فوزه لن يفيد مصر ولا القضية الفلسطينية. كما انتقد دعمه لحقوق أفراد مجتمع الميم، واتهمه بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

على منصة "إكس"، اتخذت بعض المنشورات نبرة معادية للمثليين بشكل صريح. وسخر صاحب الحساب الناطق بالعربية @abdullah113438، الذي يعرّف نفسه بأنه صحافي ويتابعه أكثر من 200 ألف شخص، قائلاً: "هو ليس عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يحبهم... وهو ليس مثلياً، لكنه يدعم المثليين...". وفي هذا المنشور، الذي حصد قرابة 120 ألف مشاهدة، يسخر أيضاً من دعم السيناتور المنتخب للحق في الإجهاض.

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في منشور آخر، يلومه صاحبه لعدم معارضته تقنين «تغيير الجنس».

أما حساب @Nath_limited_ed، الذي تقدّم صاحبته نفسها على أنها صحافية في لبنان، فيشنّ هجوماً على من تصفهم بأنهم متعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين. وتكتب: "لقد ابتهجتم بعبد السيد رغم أفكاره المؤيدة لمجتمع الميم"، مرفقةً منشورها بصورة مركّبة تضع شعار الجماعة على خلفية بألوان قوس قزح.

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هذا الاشتباه ليس جديدًا: فقد سبق أن روّج له مايك روجرز خلال الحملة الانتخابية. وتستند الاتهامات بوجود صلات بين عبد السيد وجماعة الإخوان المسلمين، على وجه الخصوص، إلى رسالة جماعية شارك في توقيعها عام 2012 دفاعًا عن محمد مرسي، الذي كان آنذاك رئيسًا لمصر ومنتميًا إلى الجماعة.

مع ذلك، رحّبت شخصيات مصرية أخرى بفوزه. فقد رأى رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه فوز مستحق، فيما أشاد الإعلامي عمرو أديب بنظام سياسي يتيح لأمريكي من أصل مصري الوصول إلى مجلس الشيوخ. وبحسب المحلل المصري سمير راغب، الذي تحدث إلى موقع "ذا ميديا لاين"، فإن مواقف السيد بشأن غزة ومعارضته الحرب على إيران أكسبتاه تعاطفًا في مصر. في المقابل، أثارت تصريحاته عن بلد أصل والديه، الذي وصفه بأنه "بلد بلا ديمقراطية"، ردود فعل عدائية.

بالنسبة إلى القاهرة، يدور النقاش أيضًا حول مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية. وقد دعا السيناتور المنتخب إلى إعادة النظر في الدعم العسكري لمصر والسعودية والأردن وباكستان، معتبرًا أن هذه الأموال ينبغي إنفاقها داخل الولايات المتحدة.