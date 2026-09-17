أول نشر: الوجهة المفاجئة لرئيس الوزراء في الولايات المتحدة - بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، من المتوقع أن يبدأ نتنياهو زيارته السياسية في الولايات المتحدة تحديدًا في تكساس، حتى قبل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. وعلمت i24NEWS من مصدرين مطلعين آخرين أن نتنياهو ينوي الاجتماع قبل الخطاب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ولم يتم تأكيد تفاصيل اللقاء بشكل نهائي بعد.

نُذكّر أنه يوم الاثنين الماضي، أعلن ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو سيغادر الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في شهر يوليو الماضي، نُشر في i24NEWS أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يفكر بعدم السفر لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه غيّر رأيه بسبب الفرصة للمساعدة في حملة الانتخابات. من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء إلى البلاد قبل عيد العُرش الذي يحل في اليوم التالي.

في 27 يوليو، سافر نتنياهو إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، استعداداً للقاءهما في البيت الأبيض. في تصريح قبيل مغادرته، قال نتنياهو إنه سيناقش مع الرئيس ترامب "جميع القضايا المطروحة، وعلى رأسها إيران. هدفنا هو الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا". بالإضافة إلى ذلك، شارك في جنازة السيناتور ليندزي غراهام.