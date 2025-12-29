استعدادا لقمة نتنياهو-ترامب: القضايا التي تقلق رئيس الحكومة الإسرائيلي

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي هذا المساء (الإثنين) مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في الساعة 20:00 بتوقيت القدس. سيعقد اللقاء في منتجع ترامب في مار ألاغو، فلوريدا. وكان نتنياهو قد التقى في وقت سابق في فلوريدا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وستتناول المحادثات مجموعة من القضايا - من سوريا ولبنان وحتى إيران.

يوم الجمعة الماضي، المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل بأن القضية التي تقلق نتنياهو أكثر من غيرها قبيل القمة هي موضوع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث يبدو أن الأمريكيين لا يدركون مدى الإلحاح في نزع سلاح حماس.

تدفع قوى مركزية داخل الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، للمضي قدمًا في إعادة إعمار القطاع والانسحابات الإضافية دون أن يكون هناك أي تصور حول كيفية نزع سلاح حماس. والقلق الذي أثير أيضًا في اجتماع الكابينت أمس هو أن الأمريكيين، وخاصة ترامب، لا يدركون الخطر الكامن في إبقاء حماس مسلحة في غزة. من المتوقع أن يجادل نتنياهو أمام ترامب بأن عدم نزع سلاح التنظيم سيكون "خطأ تاريخيًا".

بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل لقناة i24NEWS أن "ترامب يريد أن يُذكر كمنقذ المختطفين– ولكن عليه أن يحذر من أن يُحفر في الذاكرة التاريخية كمن أبقى حماس في الحكم في غزة".

في هذا السياق نذكر جهة غربية مشاركة في المحادثات حول المرحلة الثانية، قالت لـ i24NEWS عن نزع سلاح حماس: "لا أعرف إذا كان هذا سيحدث يوماً ما، وإذا حدث، فمتى". بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمصدر أوروبي تحدث معنا هذا الأسبوع، فإن الأميركيين يبدون استعداداً للتقدم إلى المرحلة الثانية حتى بدون عودة المختطف الاخير ران غويلي.