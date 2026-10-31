بينهم أفراد ينتمون لعائلات قدمت الدعم للقوات الأمريكية: ترامب يمهد لترحيل 150 أفغانياً

تستعد واشنطن لترحيل أكثر من 150 مهاجراً إلى أفغانستان، من بينهم أفراد ينتمون لعائلات قدمت الدعم للقوات الأمريكية قبل انسحابها من البلاد في أغسطس/آب 2021. ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، فقد تنطلق أول رحلة جوية يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، عشية انتخابات التجديد النصفي.

وفي ظل غياب علاقات دبلوماسية تتيح تنظيم عمليات الترحيل هذه مباشرة إلى أفغانستان، تخطط الإدارة الأمريكية لنقل المهاجرين إلى باكستان، التي ستتولى بدورها إعادتهم إلى بلادهم.وتثير هذه العملية قضية حساسة بالنسبة لواشنطن، وهي مسألة حماية العائلات المرتبطة بالحلفاء الأفغان السابقين للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد دونالد ترامب لسياساته المتعلقة بالهجرة؛ فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض الرئيس الأمريكي قيوداً على دخول مواطني عدة دول -بينها أفغانستان- وسعى إلى إلغاء بعض تدابير الحماية التي كانت تحول دون الترحيل.

وقد دقت منظمة "أفغان إيفاك" (AfghanEvac) ناقوس الخطر؛ حيث اتهم رئيسها، شون فان دايفر، واشنطن بالسعي لإعادة أشخاص مستضعفين قبل أيام قليلة من انتخابات حاسمة.وبحسب المنظمة، فإن بعض المهاجرين المعنيين هم إخوة أو أبناء لأفغان قاتلوا إلى جانب الجنود الأمريكيين.

يُذكر أن حركة طالبان كانت قد أعلنت عفواً عاماً بعد عودتها إلى السلطة في عام 2021، إلا أن الأمم المتحدة وثقت منذ ذلك الحين تقارير تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وسوء معاملة، استهدفت بشكل خاص المتعاونين السابقين مع النظام الذي كان قائماً قبل سيطرة الحركة.