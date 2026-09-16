نائب ترامب : "لا يمكن للسياسة الأمريكية أن تكون خاضعة لدولة إسرائيل"

صرح نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في مؤتمر بودكاست "All-In" أن واشنطن لا يمكنها السماح لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط "أن تكون خاضعة لدولة إسرائيل".

فانس وإن كان قد اعترف بأهمية إسرائيل كشريك تكنولوجي وعسكري واستخباراتي للولايات المتحدة، إلا أنه شدد في خطابه على أن واشنطن لا ترى عيناً بعين مع الحكومة في إسرائيل في جميع القضايا، وإن إدارة العلاقات يجب أن تنبع من رؤية عقلانية تضع مصلحة الشعب الأمريكي في رأس سلم الأولويات.

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في كلمته تناول نائب الرئيس علاقة الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وادعى أن الحديث يدور عن الرئيس الوحيد في العقود الأربعة الأخيرة الذي أظهر استعداداً للاختلاف معه علناً: وقال فانس "دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في الأربعين سنة الماضية الذي كان مستعداً ليقول: 'تعرف ماذا، نعم، بيبي شريك جيد، لكن حتى بيني وبين بيبي هناك رأي مختلف في هذه المسألة'، أو 'بيبي مخطئ في هذا الأمر'، أو ربما 'بيبي على حق في هذا من وجهة نظر إسرائيل، لكن الشعب الأمريكي يحتاج أن يسير في اتجاه آخر'".

نائب الرئيس قارن العلاقات مع إسرائيل مع شراكات أخرى للولايات المتحدة في العالم، وعلى رأسها حلف الناتو، وشرح أن الشراكة الاستراتيجية لا تقتضي طاعة عمياء: "لدينا العديد من الشراكات المهمة في الناتو، لكن هذا لا يعني أننا سنخضع بالكامل سياستنا الخارجية الأوروبية للناتو، بنفس الطريقة التي لا يمكننا أن نسمح لسياستنا الخارجية في الشرق الأوسط بأن تكون خاضعة لدولة إسرائيل".

فاونس وقع وأكد: "سنعمل مع الأشخاص الذين نعمل معهم، ولن نتفق عندما لا نوافق، وسنسعى وراء مصالح أمريكا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتبني سياسة خارجية عقلانية".