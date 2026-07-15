رحيل ليندسي غراهام يربك الحزب الجمهوري ويقلب حسابات انتخابات مجلس الشيوخ

أحدثت الوفاة المفاجئة للسيناتور الجمهوري المخضرم ليندسي غراهام، السبت الماضي عن عمر ناهز 71 عامًا، صدمة في الأوساط السياسية الأمريكية، وأدخلت ولاية كارولاينا الجنوبية في حالة من الارتباك السياسي قبل أقل من أربعة أشهر على انتخابات التجديد النصفي.

وبوفاة غراهام، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في العمل العام، انفتحت المنافسة على أحد أبرز المقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ، في وقت يسارع فيه الحزب الجمهوري إلى اختيار مرشح بديل لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عيّن حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، شقيقة غراهام، دارلين غراهام نوردون، عضوًا مؤقتًا في مجلس الشيوخ، فيما يستعد الحزب الجمهوري لتنظيم انتخابات تمهيدية استثنائية لاختيار مرشحه الرسمي.

في المقابل، تجد المرشحة الديمقراطية الدكتورة آني أندروز، وهي طبيبة أطفال تبلغ من العمر 45 عامًا، نفسها أمام مشهد انتخابي جديد بعد أن أمضت أكثر من عام في حملة انتخابية كانت تستهدف إزاحة غراهام، في سباق كان يُنظر إليه سابقًا على أنه شبه مستحيل في الولاية ذات الأغلبية الجمهورية.

ووصفَت أندروز وفاة غراهام بأنها "منعطف مأساوي"، مؤكدة في الوقت نفسه أن أولويات حملتها لن تتغير، وستواصل التركيز على إصلاح نظام الرعاية الصحية وتعزيز تمويل برنامج ميديكيد، قائلة: "مشكلات سكان كارولاينا الجنوبية لم تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وأوضحت أن قرارها خوض الانتخابات جاء بعد تعيين روبرت إف. كينيدي الابن وزيرًا للصحة، معتبرة أن مواقفه المشككة في اللقاحات أسهمت، بحسب رأيها، في تراجع الثقة بالقطاع الصحي وعودة تفشي أمراض يمكن الوقاية منها.

ورغم أن غراهام أنفق نحو 13.4 مليون دولار على حملته الانتخابية مقابل 2.3 مليون دولار فقط لأنـدروز، فإن تحليلًا لصحيفة "نيويورك تايمز" أظهر أن المرشحة الديمقراطية نجحت في جمع تبرعات تفوقت بها على غراهام في كل ربع سنوي خلال فترة المنافسة.

وفي رسالة مصورة، أشادت أندروز بمسيرة غراهام السياسية، ووصفت خدمته العامة بأنها طويلة ومؤثرة، لكنها اختتمت رسالتها بتأكيد مواصلة حملتها، قائلة: "مثل هذه اللحظات تذكرنا بأن الحياة هشة وأكبر من السياسة... لكنني أيضًا مقاتلة."