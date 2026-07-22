هانتر بايدن : "جمهوريون بارزون يخفون ميولهم الجنسية ويقودون حملات ضد المثليين"

أثار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع بودكاست "I've Had It"، اتهم فيها شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري بإخفاء ميولهم الجنسية، معتبرًا أن ذلك ينعكس على مواقفهم السياسية تجاه مجتمع الميم.

وقال بايدن إن "الجميع في واشنطن يعرف من هم"، في إشارة إلى مسؤولين جمهوريين، زاعمًا أنهم يعيشون حياة مزدوجة ويخفون هويتهم الجنسية، وهو ما وصفه بأنه يولد لديهم "صراعًا داخليًا ومرارة تنعكس على تعاملهم مع الآخرين".

وأضاف أن هذا الصراع يدفع بعض السياسيين المحافظين، بحسب رأيه، إلى تبني سياسات ومشروعات قوانين تستهدف الحد من حقوق أفراد مجتمع الميم، رغم أنهم – وفق ادعائه – يخفون هويتهم الحقيقية.

وخلال المقابلة، ذكر بايدن اسم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وقال: "الجميع يعلم أنه مثلي"، وهو تصريح من شأنه أن يثير مزيدًا من الجدل، خاصة أنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وأكد هانتر بايدن أن حديثه لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص، وإنما إلى تسليط الضوء على ما وصفه بـ"التناقض" بين الحياة الخاصة لبعض السياسيين وخطابهم العلني تجاه قضايا المثليين.

كما شبّه هذا النمط من إخفاء الهوية بالإدمان، مشيرًا إلى أن الكذب المستمر وإخفاء الحقيقة قد يقودان إلى كراهية الذات وإلحاق الأذى بالآخرين، مستندًا إلى تجربته الشخصية السابقة مع الإدمان.