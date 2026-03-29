كندا : 1000 عنصر إيراني سابق يهددون الأمن الأمريكي وحلفاء الغرب

أفادت تقارير أن نحو 1,000 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني السابقين قد يكونون متوغلين في كندا، ما يشكل تهديدًا أمنيًا محتملًا للولايات المتحدة وحلفائها، وفقًا لخبراء أمنيّين.

وقالت ميشيل ريمبل غارنر، عضوة المعارضة و"وزيرة الظل للهجرة" في كندا، إن الحكومة الكندية لا تتخذ الإجراءات الكافية لمواجهة هذه المشكلة، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص يستغلون سياسات الهجرة المرنة للحصول على تأشيرات أو طلبات لجوء تؤجل ترحيلهم.

وأشار الخبراء إلى أن النظام الإيراني يمتلك خلايا نائمة حول العالم، قد يتم تفعيلها في حال التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما سجل هجوم على القنصلية الأمريكية في تورونتو مارس الماضي دون إصابات، ولم تتضح صلته بالنظام الإيراني بعد.

وفي هذا السياق، حددت الحكومة الكندية 32 مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى للإبعاد، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارات الصناعة، الطرق، والشؤون الداخلية، وبعضهم لم يتم ترحيله بعد.

وتعد هذه التطورات مؤشرًا على التحديات الأمنية التي تواجه كندا وحلفاءها الغربيين، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران.