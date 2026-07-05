احتفلت الولايات المتحدة الليلة (بين السبت والأحد) بمرور 250 عامًا على استقلالها. على الرغم من الطقس العاصف، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة. وقال ترامب: "صعودنا إلى مكانة الأمة الأقوى والأعظم في العالم لم يكن صدفة تاريخية. العالم كله يعلم أن الأمريكيين لن يسمحوا أبدًا لأي أحد بأن يأخذ منا حريتنا". وعن الوضع مع إيران أضاف: "انظروا إلى إيران - أطحنا بجيشهم، كل أسطولهم في قاع البحر".

"أعدنا بناء جيشنا في ولايتي الأولى. استخدمناه قليلاً في الداخل، في الواقع، يجب أن أقول ولايتنا الثالثة، لكني لن أفعل ذلك لأنني لا أريد أي جدل"، قال ترامب، "لكننا استخدمناه، وحققنا نجاحاً هائلاً. انظروا إلى فنزويلا، انظروا إلى إيران. محوناهم. محونا جيشهم."

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احتفلت القوة العظمى بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيسها بعروضٍ مبهرةٍ وفقًا لأفضل تقاليدها. حلّقت طائرات عسكرية أمريكية فوق نيويورك، مرورًا بتمثال الحرية الشهير، مُطلقةً دخانًا بألوان العلم - الأحمر والأبيض والأزرق. في الوقت نفسه، شقّ أسطولٌ من مئات السفن طريقه عبر نهر هدسون في المدينة. وفي غضون ذلك، اندلع حريقٌ على جسر بروكلين أثناء عرض الألعاب النارية التقليدي.

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إيماءات من حول العالم

انضمت العديد من الدول حول العالم لإحياء هذا الحدث التاريخي بسلسلة من لفتات وعروض إضاءة رائعة أضاءت مواقع ثقافية وتراثية بارزة بالأزرق والأبيض والأحمر. في القدس، أضيئت أسوار المدينة القديمة بألوان العلم الأمريكي. في كييف بأوكرانيا، غُمرت تمثال "أم الوطن" الأيقوني بأضواء العلم؛ وفي برلين، أُضيء أيضاً بوابة براندنبورغ التاريخية.

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