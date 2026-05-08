تطرق رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الجمعة) إلى التصعيد العسكري في مضيق هرمز وأوضح أنه رغم تبادل إطلاق النار، فإن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً. وقال ترامب للصحفيين بالقرب من نصب لنكولن التذكاري: "لن تحتاجوا إلى أن تسألوا إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار، أنتم فقط سترون وهجاً كبيراً يخرج من إيران". الرئيس اختار أن يهون من قيمة العدوان الإيراني الأخير ووصفه بسخرية بأنه "تافه" (Trifle)، مشيداً في الوقت ذاته برد الفعل الساحق للقوات الأمريكية على الأرض.

https://x.com/i/web/status/2052552579519799616 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

خلال كلمته، كشف ترامب تفاصيل عن المفاوضات السياسية وأشار الى أن الاقتراح الأمريكي الموضوع على الطاولة أوسع بكثير من "اقتراح من صفحة واحدة". وقال الرئيس: "هذا اقتراح يقول بشكل أساسي أنه لن يكون لديهم سلاح نووي، وأنهم سيعطوننا الغبار النووي والعديد من الأشياء الأخرى التي نريدها". وأضاف ترامب أن الإيرانيين وافقوا على المبادئ، لكنه قيّد ذلك بعدم الثقة: "عندما يوافقون فهذا لا يعني الكثير، لأنهم في اليوم التالي ينسون أنهم وافقوا. نحن نتعامل مع مجموعات مختلفة من القادة".

بالتوازي مع التقارير حول المحادثات التي تتم عبر وسطاء باكستانيين، شدد ترامب على أن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت المضيق تحت النيران دون أن تتعرض لأي ضرر، في حين أن القوات الإيرانية "دُمِّرت بالكامل". وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فإن إيران ستواجه "الكثير من الألم". من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لم تبلور بعد رداً نهائياً على المقترح الأمريكي، وأنها لا تزال تدرس الرسائل التي تم نقلها عبر باكستان. ولا تزال التوترات على الأرض مرتفعة بعد أن أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن البحرية.