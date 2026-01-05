هدف ترامب التالي : "عملية في كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة لي"

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الاثنين) إن "عملية في كولومبيا تبدو لي جيدة"، وادعى أن الدولة "تُدار من قبل شخص مريض لن يستمر بذلك طويلاً". وجاءت التصريحات بعد أيام قليلة من العملية الأميركية في فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو.

رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، نشر ردًا مطولًا تطرق فيه إلى تصريحات ترامب. قال بيترو إنه يفحص أولاً المعنى الدقيق للكلمات، لكنه وصفها بأنها "تهديد غير شرعي". ورفض ادعاءات جهات أمريكية، من بينها السيناتور ماركو روبيو، التي تقول إن رئيس كولومبيا لا يتعاون مع السلطات، وادعى أن هذه معلومات خاطئة مصدرها جهات سياسية في البلاد.

أشار بيترو إلى أنه، كرئيس، هو القائد الأعلى للجيش والشرطة وفقًا للدستور الكولومبي، وفصّل الخطوات التي اتخذها بحسب قوله ضد تجارة المخدرات، بما في ذلك مصادرات واسعة للكوكايين، تقليص زراعة الكوكا واستبدالها بمحاصيل قانونية، وكذلك ضرب المنظمات المسلحة المتورطة في تجارة المخدرات.

في بيانه حذر بيترو من أن عملية عسكرية أجنبية قد تضر بالمدنيين، بما في ذلك القاصرين، وأوضح أنه أمر قوات الأمن بالدفاع عن سيادة الدولة. وأضاف أن أي ضابط يفضل المصالح الأجنبية على علم كولومبيا سيُقال من منصبه.

يوم السبت أعلن ترامب في تصريح دراماتيكي أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته تم القبض عليهما في عملية أمريكية وطُردا من البلاد، كجزء من الهجوم الواسع الذي تم تنفيذه على العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد مادورو وزوجته بتهمة التآمر لنشاط مخدرات-إرهاب، التآمر لاستيراد الكوكايين، حيازة رشاشات ووسائل تدمير، والتآمر لحيازة رشاشات ووسائل تدمير ضد الولايات المتحدة.