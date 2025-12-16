على خلفية "تحريف تصريحاته حول أحداث الكابيتول": ترامب يقاضي الـ BBC بمبلغ ضخم

يقاضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤسسة بي بي سي العامة بمبلغ 5 مليارات دولار، وذلك بسبب "تحريف تصريحاته من خطابه في 6 يناير 2021، خلال أحداث الكابيتول" على أساس التشهير.

بحسب ترامب، قامت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتحرير تصريحاته بطريقة متحيزة وجعلتها تبدو كما لو أنه دعا إلى اقتحام مبنى الكابيتول، بينما اتضح في الواقع أنهم جمعوا جزأين من خطابه يفصل بينهما أربعون دقيقة.

بحسب تقرير رويترز، تطالب شبكات أخرى، مثل فوكس نيوز وسي بي إس، بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار عن كل تهمة في الدعوى.

للتذكير، وقع اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن دعا ترامب أنصاره إلى "وقف سرقة" انتخابات 2020، التي فاز بها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. ونتيجة لذلك، أصبح ترامب الرئيس الوحيد الذي كاد يُعزل مرتين من قبل مجلس النواب بسبب دعويين قضائيتين بتهمة "التحريض على الفتنة". وقد بُرئ ترامب بعد أسابيع قليلة، لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة في مجلس الشيوخ الأمريكي.