"أخطأت" : عبد الرحمن السيد يعتذر أمام يهود ميشيغان

اعتذر المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، الدكتور عبد الرحمن السيد، أمام مجموعة من الناشطين الديمقراطيين اليهود، عن تصريحات أثارت جدلًا عقب هجوم استهدف كنيسًا يهوديًا في منطقة ديترويت خلال مارس/آذار الماضي.

وأقرّ السيد، خلال مؤتمر نظمته جماعة ضغط ديمقراطية يهودية في مدينة لانسينغ، بأنه ارتكب خطأ عندما استخدم في رسالة مصورة أعقبت الهجوم عبارة "الأشخاص المتألمون يؤذون الآخرين"، مؤكدًا أنه كان ينبغي أن يكتفي بإدانة الاعتداء.

وقال السيد: "لقد ارتكبت خطأ. كان ينبغي أن أنشر بيانًا يدين الحادث ببساطة، وينتهي الأمر عند ذلك"، مضيفًا أنه حاول تقديم سياق أوسع، لكنه أدرك لاحقًا أن تصريحاته قللت، من دون قصد، من احترام وألم المجتمع اليهودي في أعقاب الهجوم.

هجوم على كنيس في ديترويت

جاء اعتذار السيد بعد حادث دهس استهدف كنيس "تيمبل إسرائيل" في ويست بلومفيلد، عندما اقتحم شخص بشاحنة مبنى الكنيس، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن. ووصفت السلطات الحادث بأنه اعتداء متعمد استهدف اليهود.

وأفادت السلطات بأن منفذ الهجوم، أيمن محمد غزالي، وهو مواطن أمريكي من أصول لبنانية، فقد أفرادًا من عائلته خلال غارة إسرائيلية في مارس/آذار. وبحسب التقارير، قُتل شقيقه، الذي كان ناشطًا في حزب الله، إلى جانب عدد من أفراد عائلته.

وفي تصريحاته الأصلية، قال السيد إنه لا يوجد أي مبرر لإيذاء الأبرياء، لكنه أضاف أن العنف "دائرة" وأن "الأشخاص المتألمين يؤذون".

ضغوط بسبب علاقته بحسن بيكر

وتأتي اعتذارات المرشح الديمقراطي في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة بسبب علاقته بحسن بيكر، وهو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل ومعادية لإسرائيل.

وكان السيد، الذي ينتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية، قد ظهر إلى جانب بيكر خلال حملته الانتخابية، لكنه أعلن مؤخرًا أنه لن يشارك معه في فعاليات خلال الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتصاعد الجدل حول بيكر الأسبوع الماضي، بعد تصريحات حذر فيها اليهود الأمريكيين من أن استمرار إظهارهم التزامًا حصريًا تجاه إسرائيل قد يؤدي، على حد قوله، إلى أن "يتخذ شخص ما إجراءً ضد اليهود الأمريكيين".

وأدان عدد من الديمقراطيين البارزين هذه التصريحات، بينهم النائب براد شيرمان والسيناتور كوري بوكر.

محاولة لطمأنة الناخبين اليهود

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، شدد السيد على أن بيكر لا يتحدث باسم حملته، قائلًا إن "لا أحد يتحدث باسم هذه الحملة سواي"، ومؤكدًا أن التزامه بأمن اليهود لا يقل عن التزامه بأمن بناته.

في المقابل، طالب ممثلون عن المجتمع اليهودي السيد بقطع علاقته ببيكر بشكل كامل، بينما اعتبر آخرون أن اعتذاره كان صادقًا وموثوقًا.

سباق حاسم على مقعد في مجلس الشيوخ

ويخوض عبدول السيد سباقًا انتخابيًا محتدمًا أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز، وسط توقعات بأن تكون المنافسة في ميشيغان من بين السباقات التي قد تؤثر في موازين السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي محاولة لتعزيز صورته داخل الحزب الديمقراطي، ظهر السيد خلال الأسبوع الحالي إلى جانب النائبين جيمي راسكين وديبي دينغل، فيما دعت دينغل وسائل الإعلام إلى وقف التركيز على قضية حسن بيكر، متهمة الجمهوريين بمحاولة تعميق الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي.