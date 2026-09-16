تحطمت اليوم (الأربعاء) مروحية تابعة لشبكة الأخبار NBC في وسط شارع مزدحم بحي تشاتسورث في لوس أنجلوس. أفيد عن ثلاثة قتلى وجريح واحد في الحادثة. كانت المروحية تبث بثًا مباشرًا لحادث سير بين حافلة وسيارة خاصة، والذي أسفر عن مقتل شخصين.

مقدمو شبكة NBC أعلنوا على الهواء مباشرة عن وفاة زملائهم في العمل: "ربطنا بين القطع - كنا نعلم أن طائرة قد تحطمت وكنّا نعلم أننا فقدنا الاتصال بإحدى طائراتنا المروحية - والآن تلقينا تأكيدًا أن هذه بالفعل مروحيتنا، المروحية رقم 4".

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التحطم تسبب في اندلاع حريق في الشارع، العديد من قوات الإنقاذ وصلت إلى المكان وسيطرت عليه بسرعة. هوية القتلى لم تُنشر بعد. السلطات في لوس أنجلوس أعلنت أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث من قبل مجلس سلامة النقل الوطني.