بعد 60 عامًا.. آلان ديرشوفيتز يترك الديمقراطيين وينضم للجمهوريين بسبب إسرائيل

أعلن المحامي الأميركي البارز آلان ديرشوفيتز انضمامه إلى الحزب الجمهوري، منهياً مسيرة طويلة استمرت أكثر من ستة عقود من الانتماء إلى الحزب الديمقراطي، مبررًا قراره بانتقاده لمواقف الحزب الأخيرة تجاه إسرائيل.

وفي مقال نشره في وول ستريت جورنال، قال ديرشوفيتز إنه لا يتفق مع العديد من سياسات الحزب الجمهوري، بما في ذلك قضايا الإجهاض، وفصل الدين عن الدولة، والهجرة، والرعاية الصحية، والضرائب، لكنه قرر رغم ذلك التسجيل كجمهوري.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي “أصبح الأكثر عداءً لإسرائيل في التاريخ الأميركي”، مشيرًا إلى تصويت غالبية أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ لصالح مبادرات تهدف إلى تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات ديرشوفيتز في سياق الجدل الذي أثارته مقترحات تقدم بها السيناتور بيرني ساندرز لوقف بعض صفقات السلاح مع إسرائيل، وهي مقترحات لم تُقر، لكنها حظيت بدعم ملحوظ داخل الحزب الديمقراطي.

ويُعد ديرشوفيتز من أبرز الشخصيات القانونية في الولايات المتحدة، حيث عمل أستاذًا للقانون وشارك في قضايا بارزة، من بينها انضمامه إلى الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال إجراءات عزله.

كما يُعرف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبّر في مناسبات عدة عن دعمه له وانتقاده للتحقيقات التي طالت رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ويمثل قرار ديرشوفيتز تحولًا لافتًا في المشهد السياسي الأميركي، في ظل تزايد الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي حول قضايا السياسة الخارجية، ولا سيما الموقف من إسرائيل.