حقق عبدول السيد فوزًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بعد سباق انتخابي متقارب مع عضوة الكونغرس هايلي ستيفنز.

ووفق النتائج المعلنة، حصد السيد نحو 48.48% من الأصوات، مقابل 47.51% لستيفنز، بفارق يقل عن 15 ألف صوت، ليصبح المرشح الديمقراطي في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل.

سباق انتخابي حافل بالإنفاق والخلافات

شهدت الانتخابات التمهيدية واحدة من أكثر المنافسات تكلفة في الولاية، إذ أُنفقت عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وسط انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.

وخلال حملته، دعا عبدول السيد إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ووصف الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"، كما وجه انتقادات حادة إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، التي دعمت حملة منافسته هايلي ستيفنز.

ترامب يهاجم الفائز

وعقب إعلان النتائج، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبدول السيد في منشور عبر منصته، معتبرًا أن فوزه يمثل "خبرًا جيدًا" للحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

ووصف ترامب المرشح الديمقراطي بأنه "يساري متطرف" ومعادٍ لإسرائيل، معربًا عن اعتقاده بأن فوزه سيعزز فرص الجمهوريين في السباق على المقعد خلال الانتخابات العامة.

ويأتي فوز عبدول السيد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأميركية نقاشًا متزايدًا داخل الحزب الديمقراطي حول السياسة الخارجية، ولا سيما الموقف من الحرب في غزة والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، وهي ملفات يُتوقع أن تكون حاضرة بقوة في انتخابات نوفمبر.