انفجرت عبوة ناسفة اليوم (الاثنين) خارج مبنى فدرالي في شارع بلازا 26 بمنهاتن، نيويورك، وتم إلقاء القبض على مشتبه به في الموقع. المبنى الذي وقع فيه الحدث يضم عشرات الوكالات الحكومية الحساسة، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، هيئة الجنسية والهجرة (USCIS)، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

السلطات القانونية التي تم استدعاؤها إلى المكان عقب سماع صوت الانفجار عثرت على المشتبه به وهو مزود بخوذة ووسائل إضاءة هالوجين وعبوات ثاني أكسيد الكربون. ووفقاً لمعلومات أولية أفادت بها جهات إنفاذ القانون، تم تعريف الهجوم كعملية موجهة تستهدف وكالة الهجرة ICE.

المشتبه به كان يحمل معه سلاحين بديا حقيقيين تمامًا، لكن تبين أنهما بندقيتا سهام أو بندقيتا أيرسوفْت، حيث كان أحدهما سلاحًا طويلًا داخل عربة تسوق. أظهرت مقاطع فيديو نُشرت من موقع الحادث دخانه كثيفًا يتصاعد في واجهة المبنى وعددًا كبيرًا من قوات الشرطة وهم يلقون القبض على المشتبه به.

وصلت فرق الإطفاء في نيويورك بسرعة إلى المكان لإخماد النيران التي اندلعت في اعقاب المتفجرات. أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى لشبكة CBS News أن "معلومات أولية تشير إلى أن ألعابًا نارية وُضعت داخل سلة مهملات هي التي تسببت في الانفجار"، وفي الوقت نفسه أوضحت جهات إنفاذ القانون أن تحقيقًا أوليًا أظهر أنه لم يتم إطلاق نار حي خلال الحادث.

https://x.com/i/web/status/2079202883887624384 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في أعقاب الحادثة والنشاط الشرطي الواسع في المنطقة، دعت الشرطة المحلية الجمهور العام إلى الامتناع عن الوصول إلى المنطقة. قوات الأمن أغلقت محاور مركزية وأعلنت أن الجمهور العام يجب أن يستعد لتأخيرات مرورية كبيرة، إغلاق طرق واضطرابات كبيرة في شبكة المواصلات العامة في منطقة منهاتن السفلى. قوات الشرطة والوكالات الفدرالية تواصل فحص ملابسات الحادث والتحقيق مع المشتبه به الذي تم اعتقاله في المكان.