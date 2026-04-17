ترامب يهاجم زهران ممداني بشدة: “يدمّر نيويورك”

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة عمدة نيويورك، زهران ممداني، في ما يبدو أنه قطيعة مع العلاقة العملية الودية التي كان الرجلان قد أظهراها مؤخراً، الأمر الذي فاجأ الجميع. وفي رسالة نشرها على منصة "تروث سوشال"، اتهم دونالد ترامب المسؤول الديمقراطي بالإضرار بالمدينة الأمريكية الكبرى.

وكتب الرئيس الامريكي "لسوء الحظ، العمدة ممداني يدمر نيويورك! ليس لديها أي فرصة!". وتأتي هذه الانتقادات غداة إعلان حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، عن مشروع ضريبة يدعمه زهران ممداني يستهدف المساكن الثانوية التي يملكها غير المقيمين الدائمين في الولاية، والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دولار.

كما رأى دونالد ترامب أن الدولة الفيدرالية لا يجب أن تدعم سياسة يعتبرها ضارة. وقال: "يجب ألا تساهم الولايات المتحدة الأمريكية في فشلها، فهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور".

أخيرًا، هاجم ساكن البيت الأبيض بشكل أوسع السياسة الضريبية التي يدافع عنها المسؤولون في نيويورك. "سياسات الضرائب، الضرائب، الضرائب سيئة للغاية. الناس يفرون. عليهم أن يغيروا المسار، وبسرعة. لقد أثبت التاريخ أن هذا النوع من الأمور لا ينجح ببساطة"، اختتم دونالد ترامب.