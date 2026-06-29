السيناتور اليهودي-أمريكي في ولاية كاليفورنيا والمرشح للكونغرس سكوت وينر، واجه أمس (السبت) معارضة عنيفة من قبل المشاركين في مسيرة المتحولين جنسياً في مدينة سان فرانسيسكو، الذين اتهموه بدعمه "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. وينر، المعلن عن مثليته والداعم للتشريعات لصالح حقوق المتحولين جنسياً، حضر المسيرة التي أقيمت في منتزه دولوريس في المدينة للتعبير عن دعمه للمجتمع، لكن عندها بدأ أحد الحاضرين بتصويره وأطلق ضده هجوماً لفظياً حاداً.

في مقطع فيديو نُشر على موقع X، يُسمع المصور وهو يصرخ في وجه وينر قائلاً: "لقد كنتَ فظيعاً، لقد كنتَ فظيعاً في غزة. لم يعد لك مكان هنا يا سكوت. ويحزنني أن شخصاً سنّ قوانينك الخاصة بمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً يكون بهذا السوء في غزة." وفي منشورٍ مصاحبٍ للفيديو، كتب المستخدم: "حضر سكوت وينر مسيرة المتحولين جنسياً، ولأول مرة طردناه."

https://x.com/i/web/status/2070677434845077698 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في مقطع الفيديو يمكن رؤية حشد غاضب يتجمع حول وينر، حيث يوجه أحدهم إصبعاً وسطى نحو وجه السيناتور مع إطلاق هتافات شتائمية. صرخ ذلك الشخص أن وينر "توقف عن أن يكون جزءاً من مجتمع الميم لحظة بدأ بدعم إسرائيل". هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتعرض فيها السيناتور وينر لهجوم في سان فرانسيسكو. يوم الأربعاء، أثناء جلوسه في أحد حانات المدينة، اقترب منه ناشط مؤيد للفلسطينيين وبدأ يوبخه مطالباً منه أن يقول "حرروا فلسطين".

وينر، عضو الحزب الديمقراطي، امتنع عن وصف أفعال دولة إسرائيل في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية" وأعرب عن دعمه لحق دولة إسرائيل في الوجود، لكنه انتقد بشدة في السابق السياسات الإسرائيلية في القطاع وحكومة نتنياهو. في النهاية، خضع وينر للضغوط من جهات في حزبه التي ضغطت عليه لوصف الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية" في شهر يناير الماضي.

في أعقاب البيان، واجه وينر موجة من الانتقادات من منظمات يهودية في كاليفورنيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس اللوبي اليهودي في المجلس التشريعي للولاية. ومع ذلك، لا يزال وينر يواجه انتقادات من اليسار، ويتهمونه بأنه "غير تقدمي بما فيه الكفاية"، وأن إجراءاته لإدانة دولة إسرائيل ليست كافية. وكما ذُكر، فقد تعرض بالأمس لانتقادات من الجمهور الذي أعرب عن تأييده له، حيث أدانوا دعمه لحق دولة إسرائيل في الوجود، رغم أنه أدان بشدة أفعالها في قطاع غزة ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

وينر يترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي عن الدائرة الحادية عشرة في كاليفورنيا، ويُعتبر المرشح الأوفر حظًا ليحل محل عضوة الكونغرس المخضرمة نانسي بيلوسي، التي شغلت منصب رئيسة مجلس النواب. المنافسة الرئيسية لوينر في انتخابات الكونغرس هي المرشحة كوني تشان.