أقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغست، الليلة الماضية (الخميس) وزير البحرية جون فيلن في مكالمة هاتفية قصيرة، وذلك بحسب ما أفاد به وول ستريت جورنال. تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بشكل خاص، في الوقت الذي تفرض فيه البحرية الأمريكية حصاراً بحرياً واسعاً على موانئ إيران في الشرق الأوسط بمساعدة أكثر من 15 سفينة حربية. وسيتم تعيين نائب الوزير هونغ كاو، وهو من قدامى البحرية، كقائم بأعمال الوزير وسيتولى منصبه على الفور.

أشار مسؤولون رسميون للصحيفة أن السبب الرئيسي للإقالة هو عدم الرضا عن وتيرة تقدم فيلن في تنفيذ أولويات الرئيس ترامب في مجال بناء السفن. هيغست ونائبه، ستيف فاينبرغ، شعرا أن السكرتير لا يتحرك بالسرعة المطلوبة في مجال الشراء والتحديث. وقد أعطى الرئيس ترامب موافقته على الخطوة بحجة أن الوقت قد حان لقيادة جديدة في البحرية.

بالإضافة إلى الخلافات المهنية، سادت توترات شخصية عميقة بين كبار المسؤولين. فيلن، جار ترامب في فلوريدا، اعتاد تجاوز وزير الحرب والتوجه مباشرة إلى الرئيس باقتراحات لبناء سفن جديدة. كبار مسؤولي البنتاغون غضبوا بشكل خاص عندما عرض فيلن على ترامب فكرة لسفينة حربية حديثة دون تنسيق مسبق مع وزير الدفاع، الأمر الذي اعتُبر مساسًا بسلسلة القيادة.

إقالة فيلن هي جزء من موجة إقالات واسعة يقودها هيغست في القيادة العسكرية، وخلالها أُقيل بالفعل عشرات الضباط الكبار بينهم رئيس أركان جيش البر. الإقالات الحالية جاءت في ذروة المؤتمر السنوي الكبير للقوات البحرية، قبل يوم واحد فقط من تقديم البنتاغون طلب ميزانية للكونغرس بقيمة نحو 66 مليار دولار مخصصة لتعزيز قوة البحرية وبناء سفن جديدة.