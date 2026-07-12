أثارت وفاة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربطت شخصيات محافظة بين وفاته المفاجئة وتهديدات سابقة صدرت عن الحرس الثوري الإيراني.

وكتبت المؤثرة الأمريكية المحافظة لورا لومر، المعروفة بدعمها للرئيس دونالد ترامب، أن الحرس الثوري الإيراني دعا قبل أيام إلى اغتيال غراهام، متسائلة عما إذا كانت وفاته المفاجئة قد تستدعي فتح تحقيق في ملابساتها.

وأشارت لومر إلى أن غراهام كان قد عاد إلى الولايات المتحدة قبل أقل من يوم، بعد زيارة خارجية شملت منطقة تشهد نزاعاً، قبل أن يعلن مكتبه وفاته إثر ما وصفه بـ"مرض قصير ومفاجئ".

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وتساءلت لومر عمّا إذا كانت عبارة "مرض قصير ومفاجئ" قد تشير إلى احتمال تعرضه للتسمم، مطالبة بإجراء تحقيق رسمي في ظروف الوفاة، خاصة في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة أمريكية رسمية أو أجهزة إنفاذ القانون أو الفريق الطبي أي معلومات تشير إلى وجود شبهة جنائية أو تسمم أو تربط بين وفاة غراهام والتهديدات الإيرانية. كما لم تُعلن السلطات فتح تحقيق من هذا النوع، وتبقى جميع هذه الطروحات في إطار التكهنات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.