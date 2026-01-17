واشنطن ترد على خامنئي: "جميع الخيارات ما زالت مطروحة، لا تلعب مع ترامب"

ردت وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية اليوم (السبت) على التهديدات التي وجّهها المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، في تغريدة على شبكة X: "الرئيس أكد مرارًا وتكرارًا أن جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة، لا تلعبوا ألعابًا مع ترامب".

في تغريدة لوزارة الخارجية، تم تحذير إيران أنه في حال هاجمت ممتلكات أمريكية – "فإن الجمهورية الإسلامية ستواجه قوة قوية جدًا". تأتي هذه التصريحات في ظل التقارير التي تفيد بأن الإيرانيين يعدّون خيارات لمهاجمة قواعد الجيش الأمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي غضون ذلك، بعد أن شكر ترامب الليلة الماضية النظام الإيراني على "إلغاء 800 أحكام إعدام كانت مخطط لها"، هاجم المرشد الأعلى خامنئي الرئيس الأمريكي واتهمه: "يُنظر إليه كمسؤول عن التسبب في ضحايا خلال الاحتجاجات، وعن الأضرار والإساءات التي لحقت بالإيرانيين".