استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد إطلاق نار أوقع قتيلاً وأربعة جرحى

وقع حادث إطلاق نار اليوم (الخميس) في حي لوغان سيركل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من البيت الأبيض ومؤسسات الحكومة الفيدرالية في المدينة. وبحسب التقارير، أُصيب خمسة أشخاص، توفي أحدهم متأثرًا بجراحه لاحقًا.

وفقًا للتقارير، فرّ المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار من الموقع وتحصّن في مبنى سكني قريب، فيما أحاط خبراء المتفجرات وفرق التفاوض بالمبنى. وبعد نحو ساعة من التحصّن والمفاوضات، أفاد ضباط الشرطة وشهود في الموقع بأنهم سمعوا طلقة نارية من الطابق السابع للمبنى. وذكرت الشرطة المحلية أنه عُثر لاحقًا على مطلق النار داخل الشقة مصابًا بطلق ناري ولا تظهر عليه أي علامات للحياة.

أصاب إطلاق النار، الذي وقع خلال ساعات الصباح المزدحمة في صالة رياضية بالحي، سكان المنطقة بالصدمة، ودفع مئات الموظفين والمارة إلى الفرار بحثًا عن مأوى. وقال شهود عيان كانوا في المنطقة وهم يستعيدون ما حدث: «سمعنا طلقات نارية قوية، وبدأ الناس يركضون في كل اتجاه في حالة من الهلع». ولجأ كثير من المارة إلى مقاهٍ ومتاجر قريبة، حيث احتجزوا أنفسهم لساعات طويلة حتى وصول فرق الإنقاذ.

في أعقاب الحادث، استُدعيت إلى الموقع تعزيزات من قوات الشرطة ووحدات تكتيكية خاصة وعملاء فيدراليون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF). وأُغلقت الشوارع المجاورة أمام حركة المرور، وفُرض إغلاق احترازي فوري على المدارس ومباني المكاتب في المنطقة.