بداية عصر ممداني : عمدة نيويورك أدى اليمين على المصحف وتولى منصبه

زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر الماضي، بدأ اليوم (الخميس) ولايته كرئيس بلدية نيويورك بعد أن أدى اليمين لتولي المنصب.

ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا من أوغندا، سيكون عمدة نيويورك الـ112. تم تنصيبه في مراسم خاصة إلى جانب زوجته ووالديه ومخرجة الأفلام ميرا ناير. كونه مسلمًا، أدى قسم الولاء على المصحف، والتي أدارته المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، التي وصفته سابقًا بأنه "إلهام سياسي".

تم أداء القسم لرئيس البلدية الجديد على رصيف محطة مترو الأنفاق القديمة "سيتي هول بارك"، الموجودة في مانهاتن. ممداني سيكون الأصغر سنًا في منصبه خلال المئة عام الماضية. وقال خلال مراسم أدائه القسم: "إنه حقًا شرف وامتياز لا يتكرر في العمر".

النقد على ممداني – والإطراء من الرئيس ترامب

حتى قبل أدائه اليمين الدستورية، كان رئيس البلدية قد تعرض لانتقادات. وكان مماداني قد عيّن سابقاً ماسون لانين، وهو مجرم سابق أدين بجريمتي سرقة جنائية وتحول إلى ناشط، عضواً في لجنته الانتقالية المعنية بـ"نظام العدالة الجنائية". كما عيّن محامياً مثيراً للجدل سبق له أن دافع عن متطرف من تنظيم القاعدة في منصب "رفيع" في المدينة.

في صحيفة "نيويورك تايمز" تم الإبلاغ في ديسمبر الماضي أن كاثرين ألمونتي دي كوستا، مديرة التعيينات لرئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، استقالت من منصبها بعد يوم واحد من تعيينها بسبب الجدل حول منشورات معادية للسامية نشرتها عندما كانت مراهقة.

الرئيس ترامب، الذي كان يُعتبر سابقاً من أكبر المنتقدين لممداني، التقى به في البيت الأبيض في نوفمبر الماضي وفاجأ الكثيرين عندما امتدح رئيس البلدية الجديد. وقال: "أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، وسوف يساعد في تحويل حلم الجميع إلى واقع."

ممداني، الذي اتهم إلى جانب ترامب إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، قال إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي "عن مخاوف سكان نيويورك، الذين يريدون أن تذهب أموالهم لصالح المدينة". وأضاف أنه يعتقد "أننا بحاجة للامتثال لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأنا أعلم أن هذه القوانين تُنتهك في هذا الوقت أيضاً، بغض النظر عن المكان الذي نتحدث عنه".