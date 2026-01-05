نُقِلَ بطائرة مروحية من مركز التوقيف: مادورو وصل إلى المحكمة في نيويورك

سيمثل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم (الاثنين) لأول مرة أمام قاضٍ في مانهاتن. تم نقله من مركز الاحتجاز الذي كان محتجزاً فيه إلى محكمة الولايات المتحدة التي تحمل اسم دانيال باتريك.

وبحسب المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، يواجه مادورو التهم التالية: الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الأسلحة الرشاشة ووسائل التدمير، والتآمر لحيازة الأسلحة الرشاشة ووسائل التدمير ضد الولايات المتحدة.

مادورو وزوجته نُقلا إلى المروحية وهما مكبلان بالأصفاد ومحاطان بحراسة مشددة. استخدمت الولايات المتحدة ملعب كرة قدم محلي في بروكلين كمهبط للمروحية.

https://x.com/i/web/status/2008156102933032999 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قبل يومين فقط نُفذت العملية العسكرية الأمريكية لاعتقال مادورو. وفقًا لتقارير في "نيويورك تايمز"، أسفرت العملية عن حصيلة دموية ثقيلة، مع ما لا يقل عن 60 قتيلًا في فنزويلا، بينهم عسكريون ومدنيون.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نشر بعد العملية: "قمنا بنجاح بتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا وقائدها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم أسره مع زوجته وطُرد من البلاد. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الأمريكية. تفاصيل إضافية لاحقاً".

وأضاف ترامب: "قدمت الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد مادورو وزوجته". وكتبت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي: "تم اتهام نيكولاس مادورو بالتآمر في أنشطة المخدرات والإرهاب، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات ووسائل تدمير، والتآمر لحيازة رشاشات ووسائل تدمير ضد الولايات المتحدة. قريبًا سيواجهون كامل غضب العدالة الأمريكية على أرض أمريكا في المحاكم الأمريكية".