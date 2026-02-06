بسبب "إهانات" وجهها لترامب: الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع رئيس البرلمان البولندي

على خلفية ما وصفه بـ"الإهانات الفظيعة وغير المبررة الموجهة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، أعلن السفير الأميركي لدى بولندا توم روز، أن الولايات المتحدة ستقطع "كل تعاملاتها واتصالاتها" مع فلودزيميرز تشارزاستي، رئيس مجلس النواب البولندي، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يحدد السفير الأميركي طبيعة تلك الإهانات المزعومة، إلا أن تشارزاستي كان قد أصدر بياناً أعلن فيه رفضه دعم مبادرة نظيريه الإسرائيلي والأميركي لترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام.

ومنذ وصول ترمب إلى السلطة، بات على بولندا أن توازن بين الدفاع عن حلفائها الأوروبيين وتجنب إغضاب حليفها الأقوى، الولايات المتحدة، التي يعتمد عليها السلام في أوكرانيا المجاورة. ونجحت وارسو حتى الآن في تحقيق ذلك من خلال تكليف توسك بإدارة شؤون الاتحاد الأوروبي، والسماح للرئيس كارول ناووركي، الذي وصل إلى السلطة بدعم من حزب القانون والعدالة المعارض ذي التوجهات القومية المحافظة، بالتواصل مع ترمب.