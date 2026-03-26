البيت الأبيض: "المحادثات مع إيران ليست في طريق مسدود، بل مستمرة وبنّاءة"

مرت 26 يوماً منذ بدء عملية "زئير الأسد"، والعالم كله يترقب قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن موعد انتهائها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء اليوم (الأربعاء) خلال الإحاطة اليومية في البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها الأساسية خلال العملية".

"قدّرنا أن تحقيق الأهداف سيستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، ونحن نتقدم على جدولنا الزمني بكثير"، قالت، "النظام الإيراني ضعيف، وقدرتهم على تهديدنا وتهديد حلفائنا قد ضعفت. رغبتهم في امتلاك السلاح النووي تراجعت إلى مستوى أقل حتى مما كانت عليه في يونيو الماضي". وأشارت إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وأضافت: "هم يريدون التحدث وترامب مستعد للاستماع".

شددت"الولايات المتحدة تشارك في المحادثات البنّاءة التي أدّت إلى تأجيل مهاجمة محطات الطاقة"، وتابعت "لا يزال أمام الإيرانيين فرصة أخرى للتعاون مع الرئيس ترامب، والتخلي عن برامجهم النووية". وأضافت أنه إذا لم تدرك طهران أنها هُزمت - فإن ترامب سيتأكد من أنهم سيتعرضون لضربات أشد من أي وقت مضى.

أضافت ليفيت: "المرة الأخيرة التي قدّرت فيها إيران الوضع بشكل خاطئ - كلّفهم ذلك القيادة. إذا حدث هذا مرة أخرى - ترامب 'سيطلق الجحيم' عليهم".

في سياق حديثها، تطرقت إلى التقارير حول المحادثات ومطالب طهران. "إيران لم ترفض العرض الأمريكي"، أوضحت، "المحادثات مستمرة وليست في طريق مسدود، والبيت الأبيض لم يصادق على الخطة التي تُنشر في وسائل الإعلام". وأكدت: "هناك جزء من الحقيقة، لكن بعض القصص التي قرأتها ليست دقيقة تماماً".

في غضون ذلك، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن انتشار الجنود في الشرق الأوسط، والقوات التي في طريقها إلى المنطقة وعن العمليات الأخيرة في الجبهة. وأكدت: "الرئيس ترامب يريد الحفاظ على الخيارات المتاحة أمامه"، وأضافت: "نحن نواصل سحق القدرات الهجومية والدفاعية لنظام الإرهاب الإيراني، مع تحقيق نصر عسكري واضح".

تمت مهاجمة أكثر من 9,000 هدف حتى اليوم، ودمرنا أكثر من 140 وسيلة بحرية تابعة للبحرية الإيرانية، إلى جانب تدمير صناعاتها العسكرية. نحن نواصل التركيز على إزالة التهديد الإيراني في حركة التجارة البحرية.