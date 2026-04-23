شبهات بتلقي مسؤولة أمريكية أمنية رفيعة تمويلا عن طريق موقع مواعدة

جوليا فارفارو، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي مسؤولة رفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وُضِعت في إجازة قسرية هذا الأسبوع بعد فتح تحقيق فيدرالي ضدها. جاءت هذه الخطوة بعد أن قدّم شريكها السابق شكوى رسمية ادعى فيها أن فارفارو خدعته بمبلغ يقارب 40 ألف دولار خلال علاقة قصيرة، وأنها تملك حسابًا في موقع مخصص للعثور على رجال أغنياء ("شوجر داديز") يمولون حياتها.

وفقًا للشكوى، المسؤولة الرفيعة في وزارة الأمن الداخلي تصرفت في الموقع تحت الاسم المستعار "ألسيا". وادعى صديقها السابق أنه موّل لها إجازات فاخرة في الدرجة الأولى إلى إيطاليا ووجبات فاخرة باهظة الثمن، بينما كانت تتفاخر أمامه بأن رجالًا مشابهين قد موّلوا لها في الماضي دراسات الدكتوراه واشتروا لها مجوهرات فاخرة تُستخدم كـ"كؤوس". وجاء في الشكوى أن الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه ومتطلباتها المالية يجعلانها هدفًا سهلاً للابتزاز من قبل جهات معادية.

على مدار كل فترة علاقتهما القصيرة، يبدو أن فيربارو توسلَت مرارًا لشريكها من أجل الحصول على مساعدة مالية. رجل الأعمال، الذي يُعرَف فقط باسم روبرت بي، تذكر أنه في مرحلة ما قد قدمها لابنته، التي وصفتها بأنها "لاهثة وراء المال من لونغ آيلاند" وسألت والدها: "ماذا تفعل؟"

وورفارو، التي بحثت في السابق في علم نفس المتطرفين وصُورت كثيرًا إلى جانب الرئيس ترامب، تنكر بشدة الادعاءات وتدعي أن الحديث يدور عن انتقام من "حبيب سابق غاضب" لا يفهم أن العلاقة تشمل أيضًا عطلات مشتركة. هي أنكرت وجود الحساب في موقع التعارف وأشارت إلى أنها لم تستخدم المخدرات أبدًا، لكن رغم نفيها اضطرت إلى ترك منصبها الرفيع في جهاز الأمن حتى انتهاء التحقيق في قضيتها.