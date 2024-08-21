هل سيدعم فرصه ترامب بالفوز؟ المرشح الرئاسي المستقل روبرت كنيدي جونيور يفكر بالانسحاب من السباق والانضمام إلى ترامب
نقلت رويترز تصريحات صديقة المرشح للرئاسة والتي صرحت بها خلال مقابلة* في حين صرح ترامب لـ سي ان ان "انه سيكون منفتحا’ لمنح كنيدي منصبا في إدارته بحال انسحب من السابق الانتخابي
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن المرشح المستقل لرئاسة الولايات المتحدة، روبرت كينيدي جونيور، يفكر في إنهاء حملته الانتخابية من أجل توحيد صفوفه مع خصمه الجمهوري -دونالد ترامب، حسبما قالت صديقته المرشح كينيدي بمقابة في البودكاست " Impact Theory with Tom Bilyeu".
رداً على ذلك، قال ترامب لشبكة CNN إنه "سيكون منفتحاً بالتأكيد" على قبول كنيدي لمنصب في إدارته - إذا انسحب من السباق المستقل. وقال في نفس المقابلة: "أنا أحبه وأحترمه".
وكتب كنيدي في تغريدة على شبكة "إكس ": "كما هو الحال دائمًا، أنا مستعد للتحدث مع قادة أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي خدمتها طوال 40 عامًا في مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة. وهي: انقلاب في مجال "الأمراض المزمنة"، وإنهاء "آلة الحرب"، وتنظيف تأثير الشركات من الحكومة والتلوث السام من البيئة، وحماية حرية التعبير وإنهاء تسييس سلطات فرض القانون"
https://x.com/i/web/status/1825940353557356549
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