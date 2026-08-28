تحذير خطير في البنتاغون: حرب إيران تهدد جاهزية أميركا لمواجهة الصين

تتزايد المخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة في آسيا بشأن تأثير الحرب المستمرة مع إيران على جاهزية القوات الأميركية وقدرتها على التعامل مع أي مواجهة محتملة مع الصين، في ظل الاستهلاك المتزايد للذخائر وتحويل جزء من القدرات العسكرية الأميركية من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لـ"واشنطن بوست"، استنادًا إلى بيانات وتقارير نشرتها أيضًا "فايننشال تايمز" و"بوليتيكو" ومجلة "Taiwan Security Monitor"، بدأت تداعيات استنزاف المخزونات الأميركية تظهر في صورة تأخيرات محتملة في تسليم الأسلحة وإلغاء أو تقليص تدريبات عسكرية مع حلفاء واشنطن في آسيا.

وفي أحدث المؤشرات، ألغت الولايات المتحدة تدريبًا مشتركًا على الإنزال البرمائي مع كوريا الجنوبية كان مقررًا في سبتمبر/أيلول، وسط تبرير يتعلق بالضغط على القوات الأميركية نتيجة الحرب مع إيران. كما أثارت تايوان مخاوف بشأن احتمال حدوث تأخيرات كبيرة في تسليم صواريخ «باتريوت» من طراز PAC-3، في وقت تنتظر فيه الجزيرة بالفعل جزءًا من صفقات أسلحة أميركية ضخمة تمت الموافقة عليها سابقًا.

وتواجه اليابان بدورها مخاطر تأخير في تسليم أنظمة ومعدات دفاعية، بينها صواريخ "توماهوك". وتشير تقارير إلى أن تسليم نحو 400 صاروخ من هذا النوع لليابان قد يتأخر لمدة تصل إلى عامين.

تحويل القوات والسفن إلى الشرق الأوسط

ولا تقتصر الضغوط على الذخائر، إذ أدى تصاعد العمليات في الشرق الأوسط إلى إعادة توجيه قوات وسفن أميركية كانت مخصصة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووفق التقرير، جرى إرسال أكثر من 30 سفينة حربية إلى الشرق الأوسط خلال الحرب، بينما حُولت حاملة الطائرات «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، إلى المنطقة للمساعدة في تخفيف الضغط عن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

ويرى مسؤولون في المنطقة أن هذا التحول يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مستوى الردع العسكري المطلوب في مواجهة الصين، خصوصًا في ظل النشاط العسكري المتزايد لبكين حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

كما أشار التقرير إلى تقليص بعض قدرات الدفاع الصاروخي الأميركية في آسيا، وسط مخاوف من أن يؤدي نقل أنظمة الرادار والدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط إلى خلق فجوات مؤقتة في المنظومة الدفاعية الأميركية في المحيط الهادئ.

تايوان في قلب المخاوف

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الصين ضغوطها العسكرية على تايوان. وكانت بكين قد أجرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أحد أكبر تدريباتها العسكرية حول الجزيرة، بمشاركة واسعة من السفن والطائرات.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسلحة أميركية بقيمة تقارب 30 مليار دولار، سبق أن وافقت واشنطن على بيعها لتايوان، بانتظار التسليم، من بينها صواريخ «باتريوت» بقيمة نحو 882 مليون دولار.

وتزداد المخاوف مع تقديرات تشير إلى أن أي صراع واسع النطاق حول تايوان قد يستهلك كميات ضخمة من الذخائر الأميركية خلال فترة قصيرة، ما قد يضع البنتاغون أمام معضلة صعبة بين تلبية احتياجات العمليات في الشرق الأوسط والحفاظ على مخزونات كافية لردع الصين أو مواجهة أي تحرك عسكري صيني.

وتشير تقديرات نقلها التقرير إلى أن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 850 صاروخ "توماهوك" خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب مع إيران، بينما استُهلك جزء كبير من مخزون صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومتي "باتريوت" و"ثاد".

وفي حال استمرار الاستنزاف، قد تتحول أزمة الذخائر من مشكلة لوجستية مؤقتة إلى تحدٍ استراتيجي طويل الأمد، خصوصًا في ظل امتلاك الصين ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية وقدرات متنامية في المجالين البحري والجوي.