كشفت تقارير أميركية عن اتهام العراقي محمد باقر السعدي، المرتبط بجماعة "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من ايران ، بالتخطيط لتنفيذ سلسلة هجمات ضد أهداف يهودية وأمريكية، بينها مخطط لاستهداف ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته New York Post، فإن السعدي، البالغ من العمر 32 عاماً والذي يلقب نفسه "محمد باقر سليماني"، كان يسعى لتنفيذ عمليات انتقامية على خلفية مقتل قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن المتهم، الذي يُقال إنه تلقى تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، نشر عبر مواقع التواصل تهديدات مباشرة لعائلة ترامب، وتحدث عن مراقبة منزل إيفانكا ترامب في ولاية فلوريدا.

كما تتهمه السلطات الأميركية بالتخطيط لهجمات ضد كنيس يهودي في نيويورك وأهداف أخرى في لوس أنجلوس، إضافة إلى عمليات مزعومة في أوروبا وكندا والتي بلغت 18 مخططا.

ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم السعدي حساباته على مواقع التواصل لنشر رسائل تحريضية وصور تهديدية، بينها صور لأسلحة وكواتم صوت، إلى جانب دعوات لاستهداف من وصفهم بـ”الداعمين لأميركا وإسرائيل”.

وأُلقي القبض على المتهم في تركيا قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يخضع حالياً للاحتجاز في مركز اعتقال في بروكلين بنيويورك بانتظار استكمال الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ووسط مخاوف أمريكية من تنامي نشاط الجماعات المدعومة من طهران خارج الشرق الأوسط.