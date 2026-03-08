وصلت إلى واشنطن كإحدى أبرز الشخصيات الجمهورية في الولايات المتحدة، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، التي نشأت في مزرعة لتربية الماشية، وسياسية شقت طريقها من الكونغرس إلى أحد أكثر المناصب حساسية في إدارة ترامب. تمت المصادقة على تعيين كريستي نوام وزيرةً للأمن الداخلي في يناير 2025 بتصويت من الحزبين، وسرعان ما أصبحت من أبرز الأصوات الداعمة لسياسات الرئيس المتشددة في مجال الهجرة.

وزارة الأمن الداخلي (DHS) أُنشئت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر بهدف حماية الولايات المتحدة من الإرهاب الخارجي. تحت قيادة نُعم، تحولت تقريباً بشكل كامل إلى آلة تنفيذ ضد الهجرة. قادت حملة ترحيل عدوانية، وقدمت دعماً لأساليب التصعيد لعناصر شرطة الهجرة (ICE) وحرس الحدود - الذين داهموا أحياء ومنازل، ورشوا المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع واعتقلوا مواطنين أمريكيين. حتى أن نُعم بررت حوادث إطلاق نار قُتل فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطنان أمريكيان، بزعم أن الأمر يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب الداخلي".

لكن سقوط نوام لم يأتِ من الميدان - بل من الكونغرس. خلال جلسة استماع في مجلس النواب التي عقدت يوم الأربعاء، سألتها مباشرة عضوة الكونغرس سيدني كاملاجر-دوف: "هل أقمتِ علاقة جنسية مع كوري ليفاندوفسكي؟". ليفاندوفسكي، مدير الحملة السابق لترامب في 2016 والذي أصبح مستشارها المقرب، كان لسنوات محور شائعات عن علاقة غرامية بين الاثنين. وصفت نوام السؤال بأنه "هراء" ورفضت نفي الأمر بشكل صريح - وكل ذلك بينما كان زوجها بريان، الذي تزوجته منذ 34 عاماً، يجلس خلفها في القاعة.

في البيت الأبيض وصفوا اللحظة بأنها "وحشية". وقال مصدر: "كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير". وأضاف مصدر آخر: "فجأة أصبح كل الحديث يدور فقط حولها وحوله". الرئيس ترامب وصل إلى نقطة الغليان. كان قد أصبح مستاء بالفعل من أن نوام ادعت في مجلس الشيوخ أنه صادق على حملة إعلانية بتكلفة 220 مليون دولار كانت هي نفسها نجمتها.

السيناتور من لويزيانا، جون كينيدي، وصف الرئيس بأنه "غاضب كدبور قاتل" منذ ليلة الجلسة في مجلس الشيوخ. يوم الخميس، بعد يوم من الجلسة في مجلس النواب، تلقت نعام مكالمة الإقالة من البيت الأبيض.

وهكذا، من قدّمت نفسها كحارسة البوابة التي لا تساوم على الحدود الأمريكية، فقدت منصبها ليس لأنها كانت متساهلة أكثر من اللازم، بل لأنها أصبحت عبئًا سياسيًا على نفس المشروع المتشدد الذي قادته بنفسها.